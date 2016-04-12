KMS 3 - APPROVISIONNEMENT EN EAU DE DAKAR

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Le projet concerne la construction d'une station de traitement d'eau potable d'une capacité de 100 000 m3/jour extensible à 200 000 m3/jour à l'horizon 2025, et d'une conduite de refoulement et de transport d'environ 210 km entre le Lac de Guiers et la ville de Dakar, dimensionnée pour 200 000 m3/jour. Outre la réalisation des ouvrages de production et de transfert, le projet s'accompagnera d'infrastructures complémentaires de distribution (stockage, réseau primaire, secondaire et tertiaire, branchements sociaux).
L'objectif du projet est de (i) sécuriser l'approvisionnement en eau potable de l'agglomération dakaroise, (ii) améliorer la qualité de service de l'eau et (iii) augmenter la desserte, dans un contexte de forte croissance démographique. A terme, le projet devrait permettre le raccordement de plus de 600 000 personnes supplémentaires. Le projet sera cofinancé avec l'AfD et fera l'objet d'un financement parallèle avec la Banque Islamique de Développement, la Banque Africaine de Développement et la Banque Mondiale.
La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, les normes et les pratiques seront vérifiés lors de l'instruction, tout comme les procédures du promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Les aspects liés à l'adaptation au changement climatique et inclus sa potentielle contribution à la sécurité en eau et à la résilience, seront également vérifiés lors l'instruction.
Les ouvrages prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures en milieu urbain et rural qui posent généralement peu de problèmes environnementaux. Une étude environnementale et sociale a été réalisée par le promoteur durant la phase préparatoire du projet. Un plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet est en cours d'élaboration.
La Banque exigera du promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation des marchés de la Banque.
Le projet étant prévu en financement parallèle, cette règle d'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.
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