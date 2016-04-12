KMS 3 - APPROVISIONNEMENT EN EAU DE DAKAR

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, les normes et les pratiques seront vérifiés lors de l'instruction, tout comme les procédures du promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Les aspects liés à l'adaptation au changement climatique et inclus sa potentielle contribution à la sécurité en eau et à la résilience, seront également vérifiés lors l'instruction.



Les ouvrages prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures en milieu urbain et rural qui posent généralement peu de problèmes environnementaux. Une étude environnementale et sociale a été réalisée par le promoteur durant la phase préparatoire du projet. Un plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet est en cours d'élaboration.

