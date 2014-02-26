BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II

Signature(s)
Summary sheet
Le projet concerne l’octroi d’un prêt à Hydrobru pour soutenir la deuxième phase de son programme de rénovation des égouts, ainsi que des investissements éligibles auxiliaires concernant ses activités de distribution d'eau. Le projet couvre des investissements à réaliser dans la Région de Bruxelles-Capitale au cours de la période 2015-2019.
Le projet a pour principal objectif d’aider Hydrobru à moderniser le réseau d’égouts et le réseau de distribution d’eau potable en Région de Bruxelles-Capitale.
L’impact du programme d’investissements sera bénéfique pour l’environnement de la Région de Bruxelles (meilleure gestion des eaux pluviales, réduction des inondations). Le projet ne nécessite pas d’étude stratégique de l’environnement (« SEA ») selon la directive 2001/42/EC. Des composantes du projet pourraient tomber sous l’annexe II de la directive 2011/92/EC. La mission d’instruction vérifiera cela et permettra de déterminer si une étude d’impact sur l’environnement est requise. Le promoteur devrait soumettre les certificats délivrés par les autorités compétentes sur les effets potentiels du projet sur des sites de conservation de la nature (sites Natura 2000 et Directives Habitats).
La Banque requerra du promoteur de s’assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet soit conclu suivant les directives européennes applicables (2004/17/EC, 2004/18/EC et 2007/66/EC) avec publication d’avis de passation de marché au JOUE, quand requis.
Disclaimer
Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).
Documents
News & Stories
General enquiries and comments
The EIB is committed to open communication and encourages constructive stakeholder input regarding its activities.
Enquiries and comments concerning the EIB’s involvement in a project or the financing facilities, activities, organisation and objectives of the EIB, can be sent to the EIB Infodesk.
Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.
Media enquiries
Media-related enquiries can be addressed to the EIB Press Office. Please also visit our Media information section.
Complaints mechanism
Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.
Zero tolerance against fraud and corruption
The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.