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BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II

Signature(s)

Amount
€ 250,000,000
Countries
Sector(s)
Belgium : € 250,000,000
Water, sewerage : € 250,000,000
Signature date(s)
23/10/2014 : € 250,000,000
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17/07/2014 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
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26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
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Belgium: €250 million EIB loan for Hydrobru’s major works in Brussels

Summary sheet

Release date
26 February 2014
Status
Reference
Signed | 23/10/2014
20130652
Project name
Promoter - financial intermediary
BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
HYDROBRU INTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DE DISTRIBUTION ET D'ASSAINISSEMENT D'EAU
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 250 millions
EUR 500 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet concerne l’octroi d’un prêt à Hydrobru pour soutenir la deuxième phase de son programme de rénovation des égouts, ainsi que des investissements éligibles auxiliaires concernant ses activités de distribution d'eau. Le projet couvre des investissements à réaliser dans la Région de Bruxelles-Capitale au cours de la période 2015-2019.

Le projet a pour principal objectif d’aider Hydrobru à moderniser le réseau d’égouts et le réseau de distribution d’eau potable en Région de Bruxelles-Capitale.

Environmental aspects
Procurement

L’impact du programme d’investissements sera bénéfique pour l’environnement de la Région de Bruxelles (meilleure gestion des eaux pluviales, réduction des inondations). Le projet ne nécessite pas d’étude stratégique de l’environnement (« SEA ») selon la directive 2001/42/EC. Des composantes du projet pourraient tomber sous l’annexe II de la directive 2011/92/EC. La mission d’instruction vérifiera cela et permettra de déterminer si une étude d’impact sur l’environnement est requise. Le promoteur devrait soumettre les certificats délivrés par les autorités compétentes sur les effets potentiels du projet sur des sites de conservation de la nature (sites Natura 2000 et Directives Habitats).

La Banque requerra du promoteur de s’assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet soit conclu suivant les directives européennes applicables (2004/17/EC, 2004/18/EC et 2007/66/EC) avec publication d’avis de passation de marché au JOUE, quand requis.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
Publication Date
17 Jul 2014
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
53701499
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20130652
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
European Union
Countries
Belgium
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
Publication Date
26 Dec 2022
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
164835092
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20130652
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
European Union
Countries
Belgium
Publicly available
Download now
or Link to source
Link to source
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