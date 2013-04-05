RENNES METROPOLE METRO LIGNE B

Summary sheet
Le projet porte sur la deuxième ligne du métro de Rennes, d’une longueur de 14 km dont 75% en souterrain avec 15 stations. L’achat du matériel roulant nécessaire pour l’exploitation (19 rames sur pneus) ainsi que la construction d’un nouveau site de maintenance et remisage et de trois parcs relais sont compris dans le projet.
Rennes Métropole compte aujourd’hui plus de 420 000 habitants et plus de 200 000 emplois. Le promoteur estime que la population devrait atteindre presque 500 000 habitants d’ici 2020 avec 250 000 emplois. Rennes est aussi un important centre universitaire, avec une population de plus de 54 000 étudiants.
Le promoteur estime donc que la mobilité urbaine augmentera de manière significative et qu’il sera nécessaire d’augmenter l’offre de transport en commun actuelle – ligne A du métro et bus – avec la nouvelle ligne B. Ceci permettrais de livrer des bénéfices importants en termes de gains de temps, de desservir de manière optimale les futurs sites stratégiques de développement urbain et de réduire à long terme la subvention forfaitaire pour l’exploitation du réseau de transports en commun.
Le projet relève de l'annexe II de la Directive 2011/92/EU et par conséquent la nécessité de mener une étude d’impact environnemental (EIE) est déterminée par des critères fixés par l'Etat membre. D'après la législation française, le projet est soumis à une évaluation d'impact dans le cadre de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique Le projet a obtenu un avis favorable des différents services de l’Etat, y compris l’autorité environnementale et a été déclaré d’utilité publique en septembre 2012. Une analyse plus détaillée des autres aspects environnementaux sera entreprise avant approbation finale du projet.
La Banque exigera que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été/soient attribués conformément à la législation européenne applicable (Directive 2004/17/CE, Directive 2004/18/CE et Directive 2007/66/CW) et les avis de marché publiés selon les seuils réglementaires.
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