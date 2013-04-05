RENNES METROPOLE METRO LIGNE B

Le projet porte sur la deuxième ligne du métro de Rennes, d’une longueur de 14 km dont 75% en souterrain avec 15 stations. L’achat du matériel roulant nécessaire pour l’exploitation (19 rames sur pneus) ainsi que la construction d’un nouveau site de maintenance et remisage et de trois parcs relais sont compris dans le projet.

Rennes Métropole compte aujourd’hui plus de 420 000 habitants et plus de 200 000 emplois. Le promoteur estime que la population devrait atteindre presque 500 000 habitants d’ici 2020 avec 250 000 emplois. Rennes est aussi un important centre universitaire, avec une population de plus de 54 000 étudiants.



Le promoteur estime donc que la mobilité urbaine augmentera de manière significative et qu’il sera nécessaire d’augmenter l’offre de transport en commun actuelle – ligne A du métro et bus – avec la nouvelle ligne B. Ceci permettrais de livrer des bénéfices importants en termes de gains de temps, de desservir de manière optimale les futurs sites stratégiques de développement urbain et de réduire à long terme la subvention forfaitaire pour l’exploitation du réseau de transports en commun.