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AEP NIAMEY

Signature(s)

Amount
€ 21,000,000
Countries
Sector(s)
Niger : € 21,000,000
Water, sewerage : € 21,000,000
Signature date(s)
11/12/2014 : € 21,000,000
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Summary sheet

Release date
18 September 2014
Status
Reference
Signed | 11/12/2014
20130304
Project name
Promoter - financial intermediary
AEP NIAMEY
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 21 millions
EUR 60 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Projet d'alimentation en eau potable de la ville de Niamey, comprenant une station de traitement (Goudel IV) ainsi qu'un réseau d'adduction et de distribution.

Le projet comprend l’augmentation de la capacité de production avec 40.000 m3/jour pour Niamey, la capitale du Niger, avec l’extension de l’usine de traitement (nouvelle unité Goudel IV), des réseaux d’adduction et de distribution ainsi que l’infrastructure associée (stations de pompage, châteaux d’eau, branchements sociaux et borne-fontaine).

Environmental aspects
Procurement

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, des normes et des pratiques seront vérifiés lors de l'instruction; de même pour les procédures du promoteur en matière d’évaluation d’impact et de suivi environnemental. Les travaux prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures relativement simples en milieu urbain qui posent généralement peu de problèmes environnementaux et sociaux. Le projet aura un impact social positif sur l’accès à un service de qualité et sera bénéfique pour la santé publique. Une étude environnementale et sociale est en cours de finalisation, dans le cadre de la préparation du projet. La BEI explorera la situation de l’assainissement ainsi que l’impact du projet, en vue d’éventuelles opérations futures.

Les procédures de passation de marché seront discutées avec les bailleurs et l’emprunteur lors de la mission d’instruction. La SPEN sera l’autorité contractante pour l’ensemble des marchés de services, de fournitures et de travaux et appliquera les procédures de passation de marchés à l’échelle internationale et/ou nationale, en conformité avec les procédures des bailleurs.
Les procédures de passation de marchés devront être conformes au guide de passation de marchés de la BEI, qui impose en particulier un appel d’offres international ouvert pour tous les marchés d’un certain montant et une publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.

Comments

En parallèle, la BEI finance le Schéma Directeur Eau Potable de Niamey afin de soutenir la planification des activités futures dans ce domaine.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - AEP NIAMEY
Publication Date
7 Jan 2015
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
55873716
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20130304
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Niger
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - AEP NIAMEY - ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE POTABILISATION ET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE DISTRIBUTION D’EAU A NIAMEY
Publication Date
24 Mar 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
70020017
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20130304
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Niger
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - AEP NIAMEY
Publication Date
28 Nov 2024
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
188826859
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20130304
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Niger
Publicly available
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