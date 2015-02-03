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RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN

Signature(s)

Amount
€ 18,000,000
Countries
Sector(s)
Benin : € 18,000,000
Energy : € 18,000,000
Signature date(s)
3/02/2015 : € 18,000,000
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN

Summary sheet

Release date
24 February 2015
Status
Reference
Signed | 03/02/2015
20130279
Project name
Promoter - financial intermediary
RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE)
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 18 millions
EUR 65 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet porte sur l'amélioration et l'extension des réseaux de distribution d'électricité, ainsi que sur la mise en place de programmes d'électrification pour les populations qui ne sont pas desservies par le réseau ou qui disposent de raccordements irréguliers. Le projet est situé sur la commune d'Abomey-Calavi et le département de l'Afiantique, qui se situent à proximité de Cotonou, la capitale économique du pays.

Le projet vise essentiellement à accroitre le taux d'électrification dans le département de l'Atlantique DE 37% (2013) à 58% (2017), avec notamment 34 000 nouvelles connections, dont 9 000 en milieu rural.

Environmental aspects
Procurement

Le transport 63 kV de ce programme sera mis en oeuvre au moyen de câbles souterrains, un aménagement qui ne requerrait pas d'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au titre de la directive 2011/92/UE s'il était situé dans l'UE. Concernant les lignes de transport et sous-stations 15 kV et 20 kV, les incidences sont moindres que pour le réseau 63 kV et une EIE n'est normalement pas exigée pour les lignes et les sous-stations prises individuellement. Le promoteur et l'Agence française de developpement (AFD) ont toutefois jugé qu'une EIE était appropriée pour ce vaste programme. Cette évaluation a été établie par le promoteur, sur les instructions de l'AFD.

Le promoteur sera tenu de réaliser le projet conformément aux règles et procédures de l'AFD en matière de passation des marchés et dans le respect des exigences et normes convenues entra la BEI, l'AFD et la KfW pour les projets au titre de l'initiative de délégation réciproque (opérations hors de l'UE), comme le prévoit le Guide de la BEI pour la passation des marchés.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
Publication Date
11 Mar 2015
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
57251538
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20130279
Sector(s)
Energy
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Benin
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN - Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES)
Publication Date
11 Sep 2018
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
64266811
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20130279
Sector(s)
Energy
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Benin
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
Publication Date
30 Dec 2024
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
195902245
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20130279
Sector(s)
Energy
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Benin
Publicly available
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RESTRUCTURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES - BENIN
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