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PROGRAMME FRANCE TRES HAUT DEBIT

Signature(s)

Amount
€ 600,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 600,000,000
Telecom : € 600,000,000
Signature date(s)
15/12/2014 : € 50,000,000
13/03/2018 : € 50,000,000
23/12/2014 : € 100,000,000
21/10/2014 : € 200,000,000
19/12/2014 : € 200,000,000
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Summary sheet

Release date
7 February 2014
Status
Reference
Signed | 21/10/2014
20130128
Project name
Promoter - financial intermediary
FRANCE TRES HAUT DEBIT
Ministère du redressement productif
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 600 million
EUR 3000 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Financement de projets de déploiement de réseaux très haut débit menés par les collectivités locales, directement ou à travers des structures dédiées, sur le territoire français. Le prêt sera intermédié par les banques acceptables suivantes : BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel Arkea, La Banque Postale et Société Générale.

Mise en place de réseaux d’initiative publique sur le territoire français, dans le cadre du Plan Très Haut Débit du gouvernement français.

Environmental aspects
Procurement

Les investissements dans les projets de télécommunications fixes (essentiellement les travaux de génie civil pour le déploiement du réseau en fibre optique) ne relèvent pas de la directive 2011/92/CE relative à l’évaluation des incidences sur l'environnement (EIE). Hormis la gêne occasionnée par les travaux de génie civil, qui peut être atténuée par des mesures appropriées, ils n'ont que peu d'incidences sur l'environnement. Tous les aspects environnementaux feront l'objet, durant l'instruction, d'une évaluation détaillée, qui portera également sur les incidences éventuelles du projet sur les espèces végétales et animales protégées (directives « Habitats » 92/43/CEE et « Oiseaux » 79/409/CEE).

La Banque exigera des promoteurs des sous-projets qu'ils s'assurent que les marchés relatifs à la mise en œuvre du projet ont été ou seront attribués conformément à la législation européenne en vigueur en la matière (directive 2004/18/CE ou, en fonction du promoteur, directive 2004/17/CE, et directive 2007/66/CE, modifiant les directives 1989/665/CEE et 1992/13/CEE), avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'UE si nécessaire.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PROGRAMME FRANCE TRES HAUT DEBIT
Publication Date
9 Apr 2014
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
51680213
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20130128
Sector(s)
Telecom
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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