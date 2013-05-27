Search EN menu en EIB GROUP CLIENT PORTAL
Close EIB GROUP CLIENT PORTAL
Search
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO

Signature(s)

Amount
€ 300,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 300,000,000
Transport : € 300,000,000
Signature date(s)
29/08/2013 : € 100,000,000
25/03/2015 : € 100,000,000
29/06/2016 : € 100,000,000
Other links
Related public register
07/01/2014 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Related press
France: EIB provides EUR 300 million for upgrading greater Lille’s metro

Summary sheet

Release date
27 May 2013
Status
Reference
Signed | 29/08/2013
20120682
Project name
Promoter - financial intermediary
LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 300 millions
EUR 572 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet consiste en un programme d’évolution et de modernisation du métro, destiné à résoudre l’ensemble des problèmes actuels pour les trente prochaines années.

Le doublement des rames et des quais permettront d'accueillir l'évolution du trafic prévue.

Environmental aspects
Procurement

L’aménagement d’une partie des rames existantes et la production des nouvelles rames aura lieu dans les usines du fabricant et par conséquent se trouve hors du champ de la directive 2011/92/EU. Les rames non aménagées seront utilisées sur la ligne 2 afin d’accroître sa capacité. Les autres composantes relèvent de l'annexe II de la directive 2011/92/EU et par conséquent la nécessité de mener une étude d’impact environnemental (EIE) est déterminée, soit au cas par cas, soit par des critères fixés par l'État membre. La nécessité de mener une EIE sera donc vérifiée lors de l’instruction du projet.

En tant qu'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), Lille Metropole est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français, issus de la transposition des directives communautaires (plus particulièrement la directive 2004/17 ICE). La Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été / soient publiés dans le Journal Officiel de I'UE et attribués conformément à la législation européenne applicable.

Related documents
07/01/2014 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Other links
Related press
France: EIB provides EUR 300 million for upgrading greater Lille’s metro

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Publication Date
7 Jan 2014
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
48558247
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20120682
Sector(s)
Transport
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Link to source
Related public register
07/01/2014 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Other links
Summary sheet
LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Data sheet
LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Related press
France: EIB provides EUR 300 million for upgrading greater Lille’s metro

News & Stories

Link to source
Related press
France: EIB provides EUR 300 million for upgrading greater Lille’s metro
Other links
Related public register
07/01/2014 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO

General enquiries and comments

The EIB is committed to open communication and encourages constructive stakeholder input regarding its activities.
Enquiries and comments concerning the EIB’s involvement in a project or the financing facilities, activities, organisation and objectives of the EIB, can be sent to the EIB Infodesk.
Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.

Media enquiries

Media-related enquiries can be addressed to the EIB Press Office. Please also visit our Media information section.

Complaints mechanism

Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.

Zero tolerance against fraud and corruption

The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.

Related publications