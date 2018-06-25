PLAN SANTE FRANCE

Les hôpitaux et installations de santé ne sont pas spécifiquement listés dans la directive 2014/52/EU (amendant la directive 2011/92/EU) relative aux Evaluations des Incidences sur l'Environnement (EIE), mais peuvent dans certains cas faire partie d'opérations de développement urbain qui sont listées à l'annexe II de ladite directive. La banque exigera au demeurant du promoteur qu'il veille à ce que les aspects environnementaux et sociaux soient traités en conformité avec les directives communautaires et les réglementations nationales pour chacune des composantes du programme au fur et à mesure de leur engagement effectif.