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PLAN SANTE FRANCE

Signature(s)

Amount
€ 250,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 250,000,000
Health : € 250,000,000
Signature date(s)
30/07/2019 : € 50,000,000
18/06/2019 : € 80,000,000
14/10/2022 : € 120,000,000
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13/11/2018 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PLAN SANTE FRANCE

Summary sheet

Release date
25 June 2018
Status
Reference
Signed | 18/06/2019
20120494
Project name
Promoter - financial intermediary
PLAN SANTE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 250 million
EUR 3000 million
Location
Sector(s)
  • Health - Human health and social work activities
Description
Objectives

Le projet, sous forme d'un "prêt-cadre" intermédié, finance la modernisation des établissements de santé public en France pendant la période 2019-2022. Les investissements de petite et moyenne dimension (entre EUR 1 million et EUR 50 millions) inclus aussi les domaines sanitaire et médico-social privés à but non lucratif participant aux activités du service public.

Ce programme vise à poursuivre l'action de modernisation de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire français en cohérence avec la politique de santé nationale et sa déclinaison au niveau régional.

Environmental aspects
Procurement

Les hôpitaux et installations de santé ne sont pas spécifiquement listés dans la directive 2014/52/EU (amendant la directive 2011/92/EU) relative aux Evaluations des Incidences sur l'Environnement (EIE), mais peuvent dans certains cas faire partie d'opérations de développement urbain qui sont listées à l'annexe II de ladite directive. La banque exigera au demeurant du promoteur qu'il veille à ce que les aspects environnementaux et sociaux soient traités en conformité avec les directives communautaires et les réglementations nationales pour chacune des composantes du programme au fur et à mesure de leur engagement effectif.

La Banque exigera du Promoteur qu'il veille à ce que les marchés pour la mise en oeuvre du projet aient été ou soient attribués en conformité avec la législation applicable de l'UE (la Directive 2014/24/EU ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PLAN SANTE FRANCE
Publication Date
13 Nov 2018
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
81479819
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20120494
Sector(s)
Health
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
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