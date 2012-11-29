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RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE

Signature(s)

Amount
€ 36,150,000
Countries
Sector(s)
France : € 36,150,000
Telecom : € 36,150,000
Signature date(s)
18/12/2013 : € 10,000,000
18/12/2013 : € 10,000,000
20/12/2013 : € 16,150,000
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19/03/2014 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
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Summary sheet

Release date
29 November 2012
Status
Reference
Signed | 18/12/2013
20110599
Project name
Promoter - financial intermediary
RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L'AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE SYANE
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 36 million
EUR 106 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Mise en place d'un réseau à haut débit d'accès de nouvelle génération au sein du Département de Haute-Savoie dans le cadre de sa stratégie numérique.

Le projet relève de la conception et du déploiement du réseau de fibres optiques (FTTx) dans le Département de Haute-Savoie. Le coût du projet pris en compte par la BEI couvre les investissements des trois premières années.

Environmental aspects
Procurement

Les investissements dans les projets de télécommunications fixes (essentiellement les travaux de génie civil pour le déploiement de la fibre optique) ne relèvent pas de la Directive 2011/92/CE sur l’Evaluation des Répercussions Environnementales. Les travaux en la matière ont une incidence environnementale limitée, hormis les perturbations occasionnés par les travaux de génie civil, qui peuvent être atténuées par des mesures appropriées. Durant l’instruction, les aspects environnementaux feront l’objet d’une évaluation détaillée incluant les incidences éventuelles sur les espèces végétales et animales protégées (directive « Habitats » 92/43/CE et « Oiseaux » 79/409/CE).

La Banque va exiger du promoteur que les contrats pour la mise en place du programme aient été/ soient lancés par appel d’offre conformément à la législation européenne en matière de passation de marchés (Directive 2004/18/CE et Directive 2007/66/CE), avec publication des avis de marchés dans le Journal Officiel de l’Union Européenne, dans la mesure du possible. Cette exigence est conforme aux conditions fixées par le Programme National Très Haut Débit.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
Publication Date
19 Mar 2014
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
52136036
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20110599
Sector(s)
Telecom
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
Publication Date
31 Dec 2023
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
165229719
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20110599
Sector(s)
Telecom
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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or Link to source
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Data sheet
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