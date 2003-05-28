Infrastructures Logement Social

Bien qu'une étude d’impact sur l’environnement ne soit pas obligatoire pour ce type de projet, les zones aménagées par Al Omrane sont intégrées dans le plan d’aménagement de zones urbaines des collectivités locales pour lequel une étude d’impact sur l’environnement est requise. La réalisation de ce type de projet, notamment dans des zones urbaines dégradées, devrait avoir un impact environnemental net positif (amélioration du cadre de vie et d’hygiène pour les populations concernées). L’analyse des procédures suivies par le promoteur s’assurera de l’adéquation avec les critères de la Banque.