Le Viaduc de Millau est un ouvrage haubané exceptionnel de 2,5 km de long franchissant la vallée du Tarn, dans le sud de la France, à une altitude maximale de 245 mètres. Sa mise en service, prévue en 2005, permettra d'achever l'autoroute A75 Clermont Ferrand - Béziers traversant le centre du pays sur l'axe Paris-Barcelone. Cette autoroute, incluse dans le plan routier national et faisant partie du réseau trans-européen de transports, est entièrement réalisée sous la responsabilité de l'Etat à l'exception du Viaduc de Millau, qui sera réalisé dans le cadre d'une concession privée portant sur le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage.

L'achèvement de l'autoroute A75 permettra de désenclaver la partie est du Massif Central (région à caractère essentiellement rural ayant connu dans le passé un fort exode de population dû notamment à un manque d'accessibilité) et de décongestionner les autres principaux axes trans-européens nord-sud traversant la France, dont notamment l'axe rhodanien où converge actuellement la plupart des flux entre l'Europe du Nord-Ouest d'une part, le sud de la France et la péninsule ibérique d'autre part. Le Projet permettra par ailleurs d'éliminer l'un des principaux goulets d'étranglement du réseau routier français (traversée de Millau), où en période de pointe estivale on compte jusqu'à 40 km de bouchons avec des durées d'attente atteignant 2 à 3 heures. Il en résultera aussi une amélioration sensible de la qualité de vie dans la ville de Millau.