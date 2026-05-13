Italia: ZES Unica - la BEI rafforza la cooperazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per favorire nuovi investimenti nel Mezzogiorno

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La BEI, in collaborazione con ABI, Confindustria, e Confindustria Campania, ha organizzato un evento a Napoli volto a promuovere il ruolo della ZES Unica come leva per attrarre investimenti pubblici e privati nel Mezzogiorno

Nell’ambito dell’iniziativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la BEI hanno firmato un Protocollo d’Intesa volto a rafforzare la cooperazione istituzionale a sostegno degli investimenti pubblici e privati nella ZES Unica

L’iniziativa conferma l’impegno della BEI a sostegno della coesione, dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile dei territori

La Banca europea per gli investimenti (BEI), in collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), Confindustria, e Confindustria Campania, ha organizzato a Napoli l’evento “La BEI per la ZES Unica: coesione, innovazione e sostenibilità,” con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione istituzionale e finanziaria a sostegno degli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica, che dal 1° gennaio 2024 comprende le regioni del Mezzogiorno e parte del Centro Italia.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, delle amministrazioni territoriali e del sistema produttivo e finanziario, confermando il ruolo della ZES Unica come strumento chiave per coordinare politiche pubbliche, risorse europee e capitali privati a favore dello sviluppo territoriale.

All’evento intervengono, tra gli altri, Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, Luigi Sbarra, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Politiche per il Sud, Giuseppe Romano, Capo del Dipartimento per il Sud, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Fulvio Bonavitacola, Assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico della Regione Campania, Natale Mazzuca, Vicepresidente di Confindustria, Emilio De Vizia, Presidente Confindustria Campania, e Gianfranco Torriero, Vicedirettore Generale Vicario dell’ABI. È inoltre intervenuto con un videomessaggio il Vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto.

Nell’ambito dell’iniziativa, la BEI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno firmato un Protocollo d’Intesa finalizzato a sostenere il finanziamento di investimenti pubblici e privati nei territori della ZES Unica. L’accordo valorizza una cooperazione istituzionale già consolidata e rafforza il ruolo della ZES Unica come strumento per l’attrazione degli investimenti e per il raccordo tra politiche nazionali, strumenti europei e capitali privati. Il Protocollo è stato sottoscritto dal Capo del Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri Giuseppe Romano e dalla Capo Ufficio del Gruppo BEI in Italia Milena Messori, alla presenza di Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, e di Luigi Sbarra, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Politiche per il Sud.

“Con questo accordo la BEI consolida il proprio ruolo di partner istituzionale di riferimento per le politiche di sviluppo del Mezzogiorno,” ha dichiarato la Vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti. “Il Mezzogiorno rappresenta una priorità strategica per il Gruppo: nel solo 2025 abbiamo investito nelle regioni di coesione del Paese quasi cinque miliardi di euro, pari a circa il 40% della nostra attività complessiva in Italia, un livello record senza precedenti. L’intesa siglata oggi contribuisce a rafforzare il quadro istituzionale e operativo necessario per mobilitare investimenti pubblici e privati e migliorare la qualità e l’impatto dei progetti nei territori della ZES Unica.”

Per il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra: “La firma del Protocollo con la Banca europea per gli investimenti segna una svolta concreta per la ZES Unica del Mezzogiorno in termini di attrazione di capitali e sostegno dell’accesso al credito per nuovi investimenti. Puntiamo a rendere la ZES Unica attrattiva e competitiva, mettendo a sistema risorse europee, nazionali e regionali e utilizzando strumenti innovativi pensati per moltiplicare l’impatto degli investimenti. Con questa intesa rafforziamo anche il supporto alle amministrazioni, sosteniamo progetti strategici nei territori e istituiamo una task force congiunta con BEI che assicurerà l’implementazione del Protocollo. Il messaggio è chiaro: la ZES Unica è una priorità del Governo e lo stiamo dimostrando attraverso una visione di lungo periodo caratterizzata da risorse pubbliche, capitali privati e misure di sostegno agli investimenti.”

In attuazione del Piano strategico triennale della ZES Unica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 ottobre 2024, l’intesa mira a migliorare l’accesso al credito per imprese e operatori pubblici e a sostenere investimenti in linea con le priorità europee di coesione, competitività e innovazione.

Nel quadro dell’intesa, la BEI potrà intervenire attraverso linee di credito a favore di PMI e imprese a media capitalizzazione, strumenti di garanzia, finanziamenti diretti per progetti localizzati nella ZES Unica e servizi di assistenza tecnica per la strutturazione finanziaria degli investimenti, con particolare attenzione alle filiere strategiche – tra cui agroalimentare, aerospazio, automotive e navale – e ai settori ad alto contenuto innovativo e sostenibile.

“L’accordo consente di ampliare l’offerta di finanza a medio-lungo termine, strumenti di garanzia e operazioni di finanziamento diretto”, ha evidenziato il Capo del Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri Giuseppe Romano. “L’obiettivo è favorire un impiego più efficiente delle risorse disponibili, sostenere lo sviluppo delle filiere produttive strategiche e incrementare la capacità di attrazione degli investimenti nei territori interessati, in un’ottica di maggiore integrazione tra livello nazionale ed europeo.”

Per accompagnare l’attuazione dell’accordo, il Protocollo prevede l’istituzione di una Task Force congiunta BEI–ZES Unica, con riunioni periodiche, finalizzata a monitorare l’evoluzione degli strumenti previsti, favorire il coordinamento tra risorse europee, strumenti nazionali e finanziamenti BEI e rafforzare la collaborazione con il Fondo Europeo per gli Investimenti.

Informazioni generali

Il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) è il braccio finanziario dell'Unione europea, di proprietà dei 27 Stati membri, ed è una delle principali banche multilaterali di sviluppo al mondo. Nel 2025, il Gruppo BEI ha firmato 100 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a sostegno di oltre 870 progetti ad alto impatto in otto priorità strategiche che contribuiscono agli obiettivi politici dell'UE: azione per il clima e tutela dell'ambiente, digitalizzazione e innovazione tecnologica, sicurezza e difesa, coesione, agricoltura e bioeconomia, infrastrutture sociali, partenariati globali solidi e unione del risparmio e degli investimenti. Oltre a concedere prestiti a lungo termine per la realizzazione di grandi infrastrutture, il Gruppo BEI catalizza investimenti privati per imprese e progetti innovativi ad alto rischio. Svolge inoltre un ruolo sempre più importante sui mercati europei del venture debt, del venture capital, delle garanzie e delle cartolarizzazioni. In Italia, nel 2025 il Gruppo BEI ha firmato 105 nuovi accordi di finanziamento per un totale di 13,2 miliardi di euro, destinando il 56% delle risorse all’azione per il clima e circa il 40% agli investimenti nelle regioni di coesione.

Le foto degli esponenti del Gruppo BEI nonché della sua sede, i relativi loghi e B-roll per l'uso da parte dei media sono disponibili qui.