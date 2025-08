Mütter in Eriwan: Julietas Geschichte

Julieta Matevosyans Tochter Lily hat Glück: Sie geht in den Kindergarten 36 in Eriwan, der gerade renoviert wurde. Er ist der erste von 15 Kindergärten in der Stadt, die in den kommenden Jahren funktionaler, energieeffizienter und erdbebensicherer gemacht werden sollen. Das Projekt wird von der EIB, über die Partnerschaft für Energieeffizienz und Umwelt in Osteuropa (E5P) und über das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen für Armenien mit Geld aus dem Grünen Klimafonds gefördert. Mehr über unsere Arbeit in Armenien.