In unserer Video-Reihe stellen wir die strategischen Kernprioritäten der EIB-Gruppe vor.

Hier erfahren Sie, wie wir unsere Rolle als Klimabank der EU festigen und mehr für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie tun.

Wir treiben den digitalen Wandel voran, fördern Landwirtschaft und Bioökonomie und sorgen für Investitionen in die soziale Infrastruktur.

Außerdem erfahren Sie, wie wir das Wohlstandsgefälle in der EU verringern und eine echte Kapitalmarktunion aufbauen.