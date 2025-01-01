CO2-Emissionen senken und den Klimawandel bekämpfen

Im Westen erwarten die Menschen von ihren Regierungen mehr Maßnahmen, die Befragten in China setzen stattdessen eher auf Eigenverantwortung

75 Prozent der Menschen in der EU und 69 Prozent der Briten glauben, dass sie sich mehr um den Klimanotstand sorgen als ihre Regierungen. In den USA stimmen dieser Aussage etwas weniger Menschen zu (59 Prozent). 51 Prozent der EU-Bürger, 49 Prozent der Briten und 41 Prozent der US-Amerikaner geben an, dass es bei der Lösung der Klimakrise nicht vorangeht, weil ihre Regierungen zu wenig tun.

Im Gegensatz dazu glauben 69 Prozent der Befragten in China, dass sich ihre Regierung mehr um den Klimanotstand sorgt als die Menschen selbst. 41 Prozent sehen den Hauptgrund für die Stagnation im Kampf gegen die Klimakrise darin, dass die Menschen nicht bereit sind, ihr Verhalten zu ändern.

In allen Ländern werden strengere staatliche Maßnahmen befürwortet, die die Menschen zwingen, ihr Verhalten für den Klimaschutz zu ändern: 91 Prozent der Menschen in China, 73 Prozent der Briten, 70 Prozent der EU-Bürger und 60 Prozent der US-Amerikaner wären dafür.