Autokauf geplant? Die meisten Menschen in Europa würden sich für einen Hybrid oder Stromer entscheiden

Klimaschutz oder Flugreise

In Europa überlegen 67 Prozent bei der Wahl ihres Urlaubsziels, wie sich die Reise auf den Klimawandel auswirkt (neun Prozentpunkte mehr als in den USA). Für Jüngere unter 30 fällt dieser Aspekt noch stärker ins Gewicht (69 Prozent geben an, bei der Urlaubsplanung den Klimawandel zu berücksichtigen).

Allerdings gibt ein Großteil der jüngeren Europäerinnen und Europäer (52 Prozent gegenüber 37 Prozent bei den 30- bis 64-Jährigen und 25 Prozent bei den 65-Jährigen und darüber) an, im Sommer 2022 mit dem Flieger zu verreisen. Mehr als ein Viertel von ihnen (27 Prozent gegenüber 17 Prozent der 30- bis 64-Jährigen und 12 Prozent der 65-Jährigen und darüber) plant eine Fernreise mit dem Flugzeug.