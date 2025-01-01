Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen der grünen Wende

Mehr Lebensqualität trotz geringerer Kaufkraft

Ist Klimaschutz gut für die Wirtschaft? Die Ansichten darüber, ob die grüne Wende das Wirtschaftswachstum ankurbelt, gehen in Europa auseinander.

56 Prozent glauben daran. Das entspricht der Wahrnehmung in den USA und im Vereinigten Königreich (57 Prozent). Die Menschen in China sind in dieser Frage optimistischer (67 Prozent).

In Europa erwartet die Mehrheit (61 Prozent), dass sich ihre Lebensqualität verbessert. Die Menschen gehen davon aus, dass ihr Alltag leichter wird, die Lebensmittel künftig besser sind und sie gesünder leben. Damit bleiben sie allerdings hinter den Befragten in China (77 Prozent), den USA (65 Prozent) und dem Vereinigten Königreich (63 Prozent) zurück. Außerdem finden sie Maßnahmen gegen den Klimanotstand gut für den Arbeitsmarkt: 56 Prozent der Menschen in Europa sind der Ansicht, dass durch den Klimaschutz insgesamt mehr Arbeitsplätze entstehen als verloren gehen.