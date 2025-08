Schon vor dem Morgengrauen steht Marie Sall auf, in der Hoffnung, am Wasserhahn eine Tonne füllen zu können, damit die siebenköpfige Familie für den Tag genug zu trinken hat und sich waschen kann. Doch in Pikine, einem Stadtteil von Saint-Louis im Norden von Senegal, kommt schon seit Wochen nichts mehr aus der Leitung.

„Das ist kein Leben“, seufzt sie, als sie an ihre fünf Kinder eine Flasche Wasser verteilt, die eine Nachbarin ihr überlassen hatte. Aber Sall hat keine Wahl. Sie muss den Tag damit verbringen, Wasser für ihre Familie zu holen.

Neue Hoffnung weckt jetzt ein Kredit der Europäischen Investitionsbank (EIB) über 64,5 Millionen Euro an Senegal, zu dem ein EU-Zuschuss von 5,55 Millionen hinzukommt. Damit erhalten Salls Familie und alle anderen Menschen, die in Saint-Louis und in den beiden Städten Kaolack in Zentralsenegal und Kolda im Süden des Landes leben, endlich eine stabile Trinkwasserversorgung.

„Wasser ist Leben. Ich bin stolz, an einem Projekt mitzuarbeiten, das den Schwachen in Senegal zugutekommt. Wir haben unseren afrikanischen Partnern schon in der Coronakrise geholfen“, erzählt François-Xavier Parant, Kreditreferent bei der EIB.

Die Bank der EU ist seit 1966 in Senegal tätig und gehört heute zu den wichtigsten Partnern des Landes. Bevölkerungswachstum und schwere Dürren bringen Senegal mit seinen knappen Wasservorkommen immer stärker unter Druck. Die Finanzierung der EIB bedeutet daher „Wasser für alle“.