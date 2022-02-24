Samuel Wunsch hat seine ganz persönliche Berufung gefunden: Er will die Barriere zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen überwinden.

„Ich möchte Menschen ohne Behinderungen helfen, ihre geistigen Schranken abzubauen. Sie sollen erkennen, was Menschen mit Behinderungen leisten können. Und sie sollen lernen, nichts im Leben als selbstverständlich zu betrachten.“

Wunsch hat eine leichte geistige und körperliche Behinderung und Lernschwierigkeiten und arbeitet als Bildungsfachkraft an der Universität Kiel. Seine Aufgabe ist es, den Studierenden die Welt der Menschen mit Behinderungen zu vermitteln – und diese Welt durch die Teilnahme am Campusleben auch für Lehrkräfte und alle anderen Beschäftigten der Universität sichtbar zu machen.

An seine Arbeit ist er durch das Institut für Inklusive Bildung gekommen. Das Institut will eine Brücke bauen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. „In Deutschland gibt es immer noch eine systematische Trennung zwischen beiden Gruppen. Das ist ein ziemliches Problem unserer Gesellschaft“, sagt Annika Hase vom Institut für Inklusive Bildung.

Das Qualifizierungsprogramm des Instituts entstand 2013. Geistiger Vater ist der Unternehmer und ehemalige Professor für Sozialmanagement Jan Wulf-Schnabel. Schnabel „wollte die enorme Kluft zwischen den zwei getrennten Welten überwinden: den Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen auf der einen Seite und der Welt der Hochschulexzellenz auf der anderen“, so Hase, die das Programm an neuen Standorten organisiert.