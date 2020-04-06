Wie wirkt sich die Coronakrise auf das Digitalisierungstempo kleiner Unternehmen aus? Ändert sich jetzt alles?

Die Digitalisierung zieht sich durch sämtliche Branchen und Bereiche. Sie ist einfach überall. Der digitale Wandel hat in den letzten Jahren in unterschiedlichem Ausmaß jeden Winkel erreicht. Die Coronakrise wird daran nichts ändern, könnte aber zwei Konsequenzen haben. Zum einen in klassischeren Bereichen, wo viele noch Vorbehalte gegenüber digitalen Lösungen oder Teleanwendungen haben. Hier wird die Krise sozusagen rasche Überzeugungsarbeit leisten. Zum anderen hemmt sie aber wahrscheinlich auch Investitionen, die für die Entwicklung digitaler Lösungen und den digitalen Wandel dringend notwendig sind.

Kleine Unternehmen werden oft als Rückgrat der europäischen Wirtschaft bezeichnet. Sie machen fast 99 Prozent aller Unternehmen in der EU aus. Ihre Kundschaft kommt meistens ganz traditionell durch die Ladentür. Werden sie jetzt im Zuge der Krise digital?

Das kommt zunächst darauf an, welche Dienstleistungen sie anbieten. Manche müssen nun einmal physisch erbracht werden, erfordern also den direkten Kontakt. Bei anderen ist diese Nähe nicht erforderlich, dann geht es auch digital. Während der Krise werden digitale Kanäle wahrscheinlich weitaus mehr genutzt, und die Kundinnen und Kunden lassen sich bereitwilliger darauf ein. Damit ist sozusagen schon der Grundstein für die Digitalisierung nach der Krise gelegt. Dinge, die sich jetzt bewähren, werden bestimmt beibehalten. Was nur aus der Not geboren wurde, gerät vielleicht eher wieder in Vergessenheit.

Sie glauben also, dass manche kleine Unternehmen durch die Krise digital werden? Wenigstens die, die können?

Ja, das ist nun eine gute Gelegenheit. Viele fragen sich gerade: Was können wir anders machen als bisher? Können wir unser Produkt auf einem Weg anbieten, an den wir bisher noch nicht gedacht haben? Man muss überlegen: Was haben wir schon, was fehlt noch?

Ein großer Teil der Digitalisierung findet hinter den Kulissen statt: Wir digitalisieren die Bestände oder vernetzen sie mit der Lieferkette und automatisieren alles ein bisschen mehr. Auf diesen Bereich wird die Krise eher keinen Veränderungsdruck ausüben. Dafür umso mehr auf die kundenseitigen Interaktionen. Wenn sich hier Chancen auftun, müssen die Unternehmen sie ergreifen. Sonst ändert sich nicht wirklich etwas.

Ohne äußeren Anlass machen manche Menschen aber lieber weiter wie bisher. Da kann die Krise ein guter Impuls sein – denn wenn man gezwungen ist, neue Wege zu beschreiten, ist man hinterher eher bereit, sie weiterzugehen.

Für die einen ist also die Krise der Veränderungsmotor, für andere ist es die notwendige Effizienzsteigerung. Letzteres ist für mich bei der Digitalisierung der springende Punkt – Dinge effizienter zu machen und nicht einfach nur anders.

Können wir das vielleicht auch als Chance betrachten?

Tatsächlich bringt die Krise auch Chancen hervor. Ob sie Bestand haben, hängt davon ab, wie gut und effizient die neuen Wege waren: ob sie nur eine Notlösung waren oder eine sinnvolle Maßnahme. Das wird sich erst noch zeigen.

Aber wie schon gesagt, der Grundstein wäre gelegt. Immer mehr neue Lösungen werden sich durchsetzen. Vielleicht geraten manche nach der Krise wieder in Vergessenheit, weil die Menschen erstmal wieder ihre alten Gewohnheiten aufnehmen wollen. Aber langfristig werden sie sich durchsetzen, weil die Menschen nun mit ihnen vertraut sind.