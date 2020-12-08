Die Länder brauchten schnellstens Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel für ihre Krankenhäuser und Gesundheitszentren, dazu Intensivbetten und Beatmungsgeräte für Coronapatienten.

Ungarn zählte im März 2020 zwar nicht zu den am stärksten betroffenen EU-Ländern; der Staat musste aber trotzdem die Infektionsraten drücken, um die Bevölkerung zu schützen. Auch wollte man auf eine mögliche zweite Welle vorbereitet sein. Wie wichtig das war, zeigte sich gegen Jahresende, als die Pandemie das Land mit voller Wucht traf.

Damit Ungarn seine Notmaßnahmen finanzieren konnte, half die Europäische Investitionsbank mit einem Kredit über 162,5 Millionen Euro. Sie finanzierte fast 500 verschiedene Artikel, die im Gesundheitssektor gebraucht wurden, um das Virus einzudämmen und Kranke zu behandeln.

„Das war ein besonderes Projekt für die Bank“, sagt Szabo. „Normalerweise finanzieren wir im Gesundheitswesen innovative Verfahren und die Modernisierung von Krankenhäusern, aber in Zeiten wie diesen ist es eben anders. Wir mussten den EU-Ländern dringend helfen, die Krise in den Griff zu bekommen, egal wie.“

Atemschutzgeräte, Desinfektionsmittel, Masken, Beatmungs- und Überwachungsgeräte – dies und mehr konnte Ungarn mit dem Kredit beschaffen. „Fast das gesamte Geld wurde in medizinisches Gerät und Material gesteckt, das die Versorgungszentren in der Pandemie für den täglichen Betrieb benötigten“, so Szabo.

Die neue Ausrüstung wurde in ganz Ungarn verteilt.

Einfache Lösungen gegen Covid-19 in Tschechien

Das Covid-19-Projekt in Ungarn ist nur eines von vielen, die die EIB letztes Jahr unterstützte. Insgesamt finanzierte die Bank dreimal so viele Gesundheitsprojekte wie im Vorjahr, aber nicht nur zur Krisenbewältigung. Trotz der außergewöhnlichen Umstände behielt sie auch ihre langfristigen Ziele für die Gesundheitsinfrastruktur im Blick.

Die Coronakrise hat den Sektor an die Belastungsgrenze gebracht und die Schwachstellen aufgezeigt. Unzulänglichkeiten in älteren Krankenhäusern wurden sichtbar und zwangen die Kommunen zum Handeln.

Daher unterstützt die EIB in Tschechien die Region Mittelböhmen mit einem Kredit über 48 Millionen Euro. Damit will die Region die Notfallvorsorge verbessern und die Infrastruktur in den Bereichen Gesundheit, Verkehr, Sozialfürsorge und Bildung modernisieren.

Über die Hälfte des Geldes fließt in die Sanierung und Modernisierung von fünf Krankenhäusern und in den Rettungsdienst der Region. Knapp 1,4 Millionen Menschen bekommen dadurch leichter Zugang zu einer besseren Gesundheitsversorgung. „Die Einrichtungen werden effizienter, auch energieeffizienter, und können ihre Versorgung und Notfallvorsorge verbessern“, erklärt Szabo.