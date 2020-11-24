Wegen der Coronapandemie mussten viele Schulen und Universitäten schließen; das traf mehr als 90 Prozent aller Schulkinder und Studierenden in 194 Ländern.

Mit Hochdruck wurde auf Fernunterricht umgestellt. Dabei entschieden sich viele für Online-Lernprogramme. Andere organisierten den Unterricht über Fernsehen oder Radio. Doch die Krise hat die digitale Kluft zwischen und innerhalb von Ländern aufgedeckt. Sie zeigt, dass nun dringend das Bildungswesen weltweit digitalisiert werden muss. Die EIB ist bereit, diesen Wandel zu unterstützen.

Mit einem Kredit der EIB will Serbien bis 2021 alle Schulen digitalisieren.

Dies und die Reform der Bildung haben für die serbische Regierung oberste Priorität. Die Europäische Investitionsbank hilft mit einem Kredit von 65 Millionen Euro für digitale Infrastruktur, digitales Lehrmaterial und die Fortbildung der Lehrkräfte (an der sich auch UNICEF beteiligt). Angesichts der immensen Bedeutung des Projekts finanziert die Bank fast 60 Prozent des 111 Millionen Euro teuren Programms.

„Covid-19 und die pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen haben die Bildungssysteme und ‑prozesse erschüttert. Corona hat gezeigt, dass Schulen mit einer guten digitalen Infrastruktur Notsituationen besser bewältigen“, erklärt Kreditreferentin Isabelle Stoffel, die das Projekt bei der EIB betreut. „Mit diesen Investitionen wird Serbien nicht nur krisenfester, sondern verbessert auch die Beschäftigungschancen der Jugend, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und fördert seine Innovationskraft.“