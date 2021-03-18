© LIFEED LIFEED hilft Menschen, ihre Fähigkeiten als Eltern oder Pflegende mit ihren beruflichen Fähigkeiten zu vereinen.

Soft Skills sind gefragt

LIFEED findet bei vielen Unternehmen Anklang, die die Sozialkompetenz ihrer Beschäftigten fördern möchten. Das Unternehmen mit rund 40 Mitarbeitenden erreicht über 20 000 Menschen. 95 Prozent der Kunden verlängern jedes Jahr ihr Abonnement. Dazu zählen die Stadt Mailand, wo LIFEED sitzt, Accenture, Crédit Agricole, die italienische Post und Danone.

LIFEED gehörte im Jahr 2020 zu den Finalisten des Social Innovation Tournament. Bei diesem Wettbewerb sucht die Europäische Investitionsbank über ihr EIB-Institut neue Lösungen für gesellschaftliche Probleme. Die Programme von LIFEED werden auf einer interaktiven Website in der Regel innerhalb von sechs bis acht Wochen absolviert. Die Teilnehmenden beantworten zunächst Fragen zu ihrem Leben. LIFEED entwickelt daraus ein maßgeschneidertes Programm mit Übungen, die Beruf und Privates auf neue Weise zusammenführen.



Auf seiner neuen digitalen Plattform erreicht das Unternehmen mehr Menschen, auch in ihrem Alltag, als es in einer eintägigen Präsenzveranstaltung möglich wäre. Über das Online-Modul kann LIFEED zudem Daten für weiter gehende Zwecke sammeln.

„Ich möchte die Kultur verändern, und dafür brauche ich Daten“, sagt Riccarda.

Reaktion auf die Pandemie

Auf die Covid-19-Pandemie reagierte das Unternehmen mit einem neuen Angebot. Es hilft Menschen, mit dem Stress zurechtzukommen, der aus der Telearbeit, dem Umgang mit schwerer Krankheit und manchmal auch Trauer entsteht.

Rossella Mandalà arbeitet in der Personalabteilung eines Unternehmens mit etwa 200 Beschäftigten und hatte beim Ausbruch der Pandemie im Jahr 2020 gerade ihre neue Stelle in Paris angetreten. Sie unterstützte ihren neuen Arbeitgeber bei der Durchführung des LIFEED-Programms und absolvierte den neunwöchigen Kurs „Transitions“.

„Für mich war die angeleitete Reflektion der wertvollste Teil des Kurses“, erklärt sie. „Im Homeoffice habe ich den Kontakt zu Menschen aus Fleisch und Blut vermisst. Ich saß wie alle anderen nur vor dem Bildschirm. Das reflektierende Schreiben hat mir geholfen, die Situation richtig einzuordnen.“

In einem gemeinsamen Chatroom konnten die Kursteilnehmenden ihre Gedanken und Sorgen äußern und fühlten sich in dieser schwierigen Zeit nicht ganz allein.

„Ganz gleich mit welcher Veränderung oder Krise wir konfrontiert sind – manchmal kann uns diejenige Person am besten helfen, die wir morgens im Spiegel sehen“, sagt Riccarda und fügt hinzu: „Wir nennen das ‚Life-Based Learning‘. Das ist ganz praktisch und lebensnah.“

„Denn das größte Problem beim Lernen ist doch die Motivation. Menschen lernen nur, wenn sie motiviert sind. Und die beste Motivation haben wir, wenn der Lerninhalt einen Bezug zu unserem Leben hat.“