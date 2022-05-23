Diese Woche lernte ich Miriam kennen, eine Schülerin aus Ramallah. Sie erzählte mir von ihrer Schule, die mit Solarenergie versorgt wird. Die Europäische Investitionsbank hat 450 dieser Schulen im Westjordanland finanziert. Miriam sprach fließend Englisch und war sich der Folgen des Klimawandels für ihre Region vollauf bewusst. Trotzdem strahlte sie Optimismus aus und erklärte mir wortreich, warum der Nahe Osten auf die Kraft der Sonne setzen sollte, ist sie doch eine der wenigen sauberen Energiequellen, die im Überfluss vorhanden sind.

Am Tag darauf traf ich den israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett. Er dankte der EIB für die Finanzierung von vier der sechs Entsalzungsanlagen in Israel. Eine davon wird die größte der Welt sein, wenn sie 2023 in Betrieb geht. Bennett scherzte, dass fast zwei Drittel des Wassers in unseren Gläsern aus diesen EIB-Projekten kommen. Die Israelis leben in einer Region mit wachsender Bevölkerung und wissen, dass Wasserknappheit schnell zu neuen Konflikten führen kann. Deshalb wollen sie ihre Entsalzungskapazitäten ausbauen, um im Notfall Wasser gegen saubere Energie eintauschen zu können.

Veränderte Niederschlagsmuster, Wasserknappheit und immer häufigeres und intensiveres Extremwetter – einschließlich Hitzewellen und Waldbrände – treffen Israelis und Palästinenser gleichermaßen. Dass sie das Problem gemeinsam angehen müssen, ist eine der wenigen Fragen, in denen sich beide Seiten einig sind. Der palästinensische Ministerpräsident Mohammad Shtayyeh hat mir das in Gesprächen bestätigt. In einer Konfliktregion gilt Politik meist als Nullsummenspiel. Bei der Klimapolitik ist es anders.

Dramatische Folgen

In einer Rede im Februar dieses Jahres nannte der israelische Staatspräsident Jitzchak Herzog die immer extremeren Wetterereignisse einen Weckruf für die Region: „Lassen Sie es mich allen, die nicht verstehen, was das bedeutet, klar sagen: Wir steuern auf eine Katastrophe zu. Die Klimakrise ist eine Krise der ganzen Welt. Wir im Nahen Osten müssen vor allem auf unsere Region blicken, denn die Folgen der Krise werden dramatisch sein.“

Herzog rief zu einer regionalen Partnerschaft auf, die einen „erneuerbaren Nahen Osten“ schaffen solle. Er dachte dabei an die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Jordanien, Bahrain, Marokko, Saudi-Arabien und Israels „palästinensische Nachbarn“. Die Palästinensische Behörde ist klimapolitisch durchaus aktiv, doch es muss massiv investiert werden, wenn in großem Maßstab sauberes Wasser aus der zentralen Entsalzungsanlage im Gazastreifen und Solarenergie im Westjordanland gewonnen werden sollen.