Srbijanka Stojanović erinnert sich noch gut an die Zeit, als sie als Krankenschwester in Niš anfing. Damals gab es große Pläne für ein neues, hochmodernes Krankenhaus in Serbiens drittgrößter Stadt. 1970 ging es auch los mit dem Bau, doch nach vielen Verzögerungen wurde das Projekt auf Eis gelegt – für 30 Jahre.

Seit Dezember 2017 hat Niš nun endlich ein neues Klinikum. Es ist das modernste Krankenhaus Serbiens. Und eine der ersten Patientinnen war im April dieses Jahres Srbijanka Stojanović, die mittlerweile in Rente ist. „Ich kam in die Notaufnahme, wo gleich ein Arzt da war“, erzählt sie. „Die haben sich so gut um mich gekümmert.“