Deshalb hat Loures ein neues Projekt in Angriff genommen. Es soll mehr erschwinglichen Wohnraum schaffen, Hilfe für einkommensschwache Haushalte bieten und Infrastruktur klimafest machen.

„Dies ist ein bedeutendes Projekt. Es legt den Schwerpunkt auf besseren Wohnraum und fördert Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und Bildung“, erklärt Leão. „Die verschiedenen kommunalen Sektoren tun sich darin zusammen, um dem Klimawandel die Stirn zu bieten, und das ist dringend nötig.“

Nachhaltig besser leben

Loures hat von der Europäischen Investitionsbank einen Kredit von 100 Millionen Euro erhalten und finanziert damit ausgewählte Projekte seines strategischen mehrjährigen Investitionsplans 2022–2026, darunter die Schaffung und Sanierung von sozialem Wohnraum, neue Bildungseinrichtungen oder eine bessere Abfallbewirtschaftung. Alle neuen und sanierten Gebäude werden nachhaltig und energieeffizient sein.

Loures investiert damit in ein nachhaltigeres Wachstum, bessere Lebensbedingungen und ein attraktiveres städtisches Umfeld.

„Das Projekt zeigt anschaulich, was wir für die portugiesischen Kommunen tun können“, sagt Miguel Korrodi Ritto, der bei der Europäischen Investitionsbank an dem Projekt arbeitet. „Davon profitieren vor allem die Einwohnerinnen und Einwohner von Loures in Form von mehr und besserem Wohnraum. Aber auch dem Klimawandel treten wir damit entgegen.“

Erschwinglicher Wohnraum

Das Problem für Loures bestand darin, eine Lösung für den wachsenden Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu finden.

„Wer neuen Wohnraum schafft, belebt Städte. Das wertet Stadtviertel, Gemeinden und die ganze Kommune auf und macht sie attraktiver und nachhaltiger“, sagt Leão.

Loures wird seine Wohnanlagen und andere Einrichtungen sanieren, um mehr Häuser und Wohnungen zu schaffen. Weitere Mittel fließen in Neubauprojekte und in Jugendprogramme.

Insgesamt werden 793 neue Sozialwohnungen entstehen und 1 171 Wohnungen saniert. Ziel ist es, die Wohnverhältnisse für die ärmsten Haushalte zu verbessern und ein offeneres Umfeld für alle Einwohnerinnen und Einwohner zu schaffen. Durch die bessere Wohnsituation eröffnen sich den Menschen in den Slums von Loures möglicherweise auch neue Chancen, etwa auf bessere Bildung und Arbeitsplätze.

„Über die Raumentwicklung wirken wir sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit entgegen. Wir sorgen für mehr Lebensqualität und machen das Leben hier lebenswerter und gesünder“, so Leão. „Das verringert die soziale Ungleichheit, fördert gleiche Rechte und Chancen und stärkt diejenigen, die von den Klimarisiken am stärksten betroffen sind, aber nur wenig dagegen tun können.“

Klimaanpassung öffentlicher Flächen

Loures will mit dem Bau und der Neugestaltung öffentlicher Gebäude, Flächen und Abfallsysteme benachteiligte Viertel sozial aufwerten und gegen die zunehmenden Folgen des Klimawandels wappnen.