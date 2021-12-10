Weniger riskante Alternative

Tagtäglich unterziehen sich allein in Europa etwa 100 000 Menschen einer Angiografie. Die dabei eingesetzten jodhaltigen Kontrastmittel bergen jedoch hohe Risiken. Es gibt zwar Alternativen, aber die sind bislang schwer zugänglich und manchmal gefährlich. Das italienische Start-up Angiodroid will das ändern. Sein alternatives Diagnoseverfahren ist weniger riskant und kommt ohne Jod aus.

„Wir haben den ersten automatischen Injektor für die Angiografie mit CO 2 entwickelt. Er ist einfach zu bedienen, digital, sicher und verursacht keine Nierenschäden“, sagt Lorenzo Casadei, bei Angiodroid für Geschäftsentwicklung und Marketing zuständig.

Das Gas wurde schon früher als Kontrastmittel benutzt. Sein Einsatz war jedoch mit den verfügbaren Techniken schwierig und auch mit Risiken verbunden. So konnte etwa versehentlich Luft in eine Vene gelangen, was sehr gefährlich ist.

Bei dem Gerät von Angiodroid ist das ausgeschlossen.

Das Konzept entstand 2011. Seine ersten Prototypen entwickelte das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Abteilung für experimentelle, diagnostische und Spezialmedizin des Universitätsklinikums Sant'Orsola in Bologna. Mit dem Gerät lässt sich die CO 2 -Injektion in die Blutgefäße präzise steuern. Das Gas bildet im Blut winzige Bläschen, die sich schnell auflösen und kurz nach Abschluss der Bildgebung absorbiert werden.