Für Siobhan Murphy war der Ausbau des Royal College of Surgeons in Dublin die Chance, in ihre Heimat zurückzukehren.

Siobhan stammt aus Cork und war zehn Jahre weg von zu Hause – zuletzt in London, wo sie an einer weiterführenden Schule arbeitete. Dann entdeckte sie im Internet, dass das Royal College of Surgeons in Irland jemanden für die Betriebsleitung suchte, und sie ergriff ihre Chance. Das RCSI erweiterte sein Zentrum für medizinische Simulation und errichtete mit einem Kredit der Europäischen Investitionsbank, der Bank der EU, einen Neubau. Die 31-jährige Siobhan bereitete die Eröffnung vor und leitet den technischen Betrieb des Zentrums.

„Es ist ein Traumjob. Besonders toll finde ich, dass ich gleich von Anfang an dabei sein konnte“, freut sich Siobhan. „Die Programme und der Ruf des RCSI sind einfach fantastisch.“

Medizin hautnah im Ausbildungszentrum

Für das neue Gebäude stellte die Europäische Investitionsbank 2016 einen 50 Millionen-Euro-Kredit bereit. Es umfasst ein hochmodernes Simulationszentrum, in dem medizinisches Fachpersonal, Techniker und Medizin- und Pharmaziestudierende lernen, High-Tech-Geräte zu bedienen. An Puppen üben sie gefahrlos Kinderheilkunde und Geburtshilfe.

Siobhan wurde im Zuge der Collegeerweiterung neu eingestellt. Als sie vor zwei Jahren anfing, gab es nur zwei Techniker im Simulationszentrum. „Es ist ein Superjob und total abwechslungsreich. Jeden Tag tut sich etwas Neues“, begeistert sie sich. „Möglich wurde das nur durch den Kredit.“

Das Simulationszentrum wurde im Juli 2017 eröffnet und erhielt eine Auszeichnung für das beste Ausbildungslabor in Irland. „Das spornt uns enorm an“, schwärmt Siobhan. „Das Zentrum hat einen wirklich hohen Standard in der medizinischen Ausbildung in Irland.“

Siobhans Job ist einer von Millionen, die mithilfe der Europäischen Investitionsbank entstanden sind. Allein die 2017 von der EIB-Gruppe finanzierten Investitionen werden bis 2021 in der EU viel bewirken: ein um 1,1 Prozent höheres BIP und 1,2 Millionen neue Arbeitsplätze. Selbst bis 2036 werden sie das BIP noch um 0,7 Prozent erhöhen und 650 000 weitere Arbeitsplätze ermöglichen.

Neben dem Simulationszentrum kann das RCSI durch den Kredit der Europäischen Investitionsbank Lehreinrichtungen in sechs Gebäuden auf dem Campus St. Stephen‘s Green erweitern und modernisieren: Labors, Säle zum Operationstraining, eine Aula mit 500 Plätzen, Sporteinrichtungen und Seminarräume. Auch die Lehr- und Forschungsräume im Smurfit-Gebäude des Beaumont-Krankenhauses, des wichtigsten Lehrkrankenhauses des Colleges, werden ausgebaut.