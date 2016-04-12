Infrastruktur in Entwicklungsländern: nachhaltig und klimaresistent

Bei allen Klimaschutzprojekten ist es von entscheidender Bedeutung, private Mittel für die Finanzierung zu mobilisieren. Besonders wichtig ist dies bei Infrastrukturprojekten in den Entwicklungsländern, bei denen Klimafaktoren eine Rolle spielen. Durch das Pariser Klimaabkommen vom Dezember 2015 gewinnt dieser Aspekt noch an Relevanz. Im letzten Jahr stellte die EIB mit insgesamt 20,6 Milliarden Euro Finanzierungsmittel in Rekordhöhe für den Klimaschutz in den 28 EU-Mitgliedstaaten und für Projekte in Ländern von Nicaragua bis Nepal bereit. Dies entspricht 26,8 Prozent des gesamten Finanzierungsvolumens der Bank. Die EIB möchte zur Erfüllung der in Paris vereinbarten Standards beitragen, indem sie bis 2020 klimafreundliche Projekte im Gesamtumfang von 100 Milliarden US-Dollar finanziert. „Bei der Planung und Finanzierung von Infrastrukturprojekten müssen wir sicherstellen, dass diese mit den nationalen Emissionszielen übereinstimmen“, erklärt Monica Scatasta, Leiterin Grundsatzfragen Umwelt, Klima und Soziales bei der EIB. Infrastruktur hat eine lange Nutzungsdauer. Deshalb müssen die Projekte sorgfältig geprüft werden – schließlich sollen sie dem Klimawandel über viele Jahre trotzen.