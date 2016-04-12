Bei Investitionen in die Infrastruktur der Entwicklungsländer muss immer mehr an den Klimaschutz gedacht werden. Infrastrukturprojekte müssen langfristig finanziert und deshalb sorgfältig geprüft werden, um auszuschließen, dass sich der Klimawandel negativ auf sie auswirken wird.
Investoren für Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern gewinnen
Das Wirtschaftswachstum der Entwicklungsländer hängt maßgeblich von der langfristigen Finanzierung wichtiger Infrastrukturanlagen ab, etwa im Energie-, Trinkwasser- und Abwasserbereich. Heike Rüttgers leitet bei der EIB die Abteilung Finanzierungen mit Entwicklungs- und sozialen Effekten und berichtet, dass bei solchen Projekten zunehmend Klimaschutzaspekte eine Rolle spielen. „Die wahre Herausforderung besteht darin, möglichst viele private Banken dazu zu bewegen, solche Vorhaben mitzufinanzieren“, erklärt sie. Jeder Erfolg auf diesem Gebiet weckt unter den Privatinvestoren ein größeres Interesse, Infrastrukturvorhaben in den Entwicklungsländern zu unterstützen.
Infrastruktur in Entwicklungsländern: nachhaltig und klimaresistent
Bei allen Klimaschutzprojekten ist es von entscheidender Bedeutung, private Mittel für die Finanzierung zu mobilisieren. Besonders wichtig ist dies bei Infrastrukturprojekten in den Entwicklungsländern, bei denen Klimafaktoren eine Rolle spielen. Durch das Pariser Klimaabkommen vom Dezember 2015 gewinnt dieser Aspekt noch an Relevanz. Im letzten Jahr stellte die EIB mit insgesamt 20,6 Milliarden Euro Finanzierungsmittel in Rekordhöhe für den Klimaschutz in den 28 EU-Mitgliedstaaten und für Projekte in Ländern von Nicaragua bis Nepal bereit. Dies entspricht 26,8 Prozent des gesamten Finanzierungsvolumens der Bank. Die EIB möchte zur Erfüllung der in Paris vereinbarten Standards beitragen, indem sie bis 2020 klimafreundliche Projekte im Gesamtumfang von 100 Milliarden US-Dollar finanziert. „Bei der Planung und Finanzierung von Infrastrukturprojekten müssen wir sicherstellen, dass diese mit den nationalen Emissionszielen übereinstimmen“, erklärt Monica Scatasta, Leiterin Grundsatzfragen Umwelt, Klima und Soziales bei der EIB. Infrastruktur hat eine lange Nutzungsdauer. Deshalb müssen die Projekte sorgfältig geprüft werden – schließlich sollen sie dem Klimawandel über viele Jahre trotzen.