Wird ein Fluss breiter, installiert SEADS so viele Barrieren wie nötig. Bei starkem Wind oder Hochwasser öffnen sie sich automatisch, um Schäden zu vermeiden. Danach müssen sie wieder manuell an ihren Platz geschoben werden.

Nach dem erfolgreichen Test einer Blue Barrier im Tiber in Rom installierte SEADS 2022 seine erste Barriere in einem mittelgroßen Fluss außerhalb der italienischen Hauptstadt.

SEADS gehörte 2022 zu den Finalisten des Wettbewerbs für Soziale Innovation. Damit zeichnet die Europäische Investitionsbank jedes Jahr Unternehmen für ihr soziales, ethisches oder ökologisches Engagement aus.

Wertschöpfung aus Abfällen

In den kommenden fünf Jahren will SEADS seine blaue Barrieren in 30 Flüssen installieren. Dort sollen sie 70 000 Tonnen Plastikmüll einsammeln und würden damit jährlich 14 000 Tonnen CO 2 -Emissionen einsparen und 7 000 Vögeln und Meeressäugern das Leben retten.

Das Team arbeitet derzeit an drei Projekten, unter anderem südlich von Neapel am Sarno, dem am stärksten verschmutzten Fluss Europas.

Luigi Daniele, Ingenieur bei der für den Sarno zuständigen Verwaltung, erklärt: „Die Blue Barriers sind für uns die branchenweit beste Technologie, die verhindert, dass der Sarno Kunststoffe ins Meer spült. Wir sind zuversichtlich, mit dieser Technologie die Plastikverschmutzung im Golf von Neapel und an unseren Stränden deutlich eindämmen zu können.“

Die Abfälle einzusammeln ist jedoch nur der Anfang. Anschließend müssen sie noch abtransportiert und behandelt werden.

An der Barriere außerhalb von Rom sammeln zweimal pro Woche zwei Leute den Plastikmüll ein und schicken ihn zum Sortieren und Recyceln. Je nach Abfallmenge kann SEADS auch ein automatisches System einrichten, das den Müll per Förderband in einen Container lädt. Diese Anlage ist die einzige Komponente im gesamten Prozess, die Energie von außen braucht. Allerdings kann sie auch mit Solarstrom betrieben werden.

Dalmonte hofft, dass die Einnahmen aus dem recycelten Plastik irgendwann ausreichen, um die Barrieren zu warten, die gesammelten Abfälle zu bewirtschaften und letztlich weitere Barrieren zu installieren. Deshalb sucht SEADS nun gemeinsam mit einer führenden Recyclingfirma nach Lösungen für eine maximale Recyclingqualität.

Mit seinen Blue Barriers will SEADS solange im Geschäft bleiben, bis weltweit alle Flüsse plastikfrei sind. „Hoffentlich dauert das nicht allzu lange. Aber wir bleiben am Ball, bis unsere Barrieren nicht mehr gebraucht werden.“