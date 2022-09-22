Auch Olivier de Guerre hat eine Checkliste für erfolgreiche Start-ups: An erster Stelle stehen bei ihm die potenzielle soziale oder ökologische Wirkung und die Frage, ob er an ihre Vision glaubt. „Zweitens braucht es ein kompetentes Team, das das Projekt vorantreibt“, sagt er. „Und drittens einen Geschäftsplan, der belegt, dass genug Ressourcen in Form von Personal und Geld vorhanden sind.“

Als dienstältester Juror hat er einen besonderen Blick auf den Wettbewerb. Die Projekte sind jetzt qualitativ viel besser und die Pitches viel überzeugender, meint er.

„Erstens hat sich der Markt sehr stark entwickelt“, erklärt de Guerre. „Die Produkte, die uns heute vorgestellt werden, sind viel besser strukturiert, organisiert und entwickelt als noch vor elf Jahren. Zweitens hat sich der Wettbewerb sehr verändert. Die Qualität der Präsentationen und der Geschäftspläne ist heute deutlich besser. Das EIB-Institut hat die Teams dabei sicher tatkräftig unterstützt.“

Für Elena Casolari ist der Wettbewerb für Soziale Innovation Teil einer größeren Bewegung, die sozial und ökologisch engagierte Unternehmen wertschätzt.

„Wir sollten endlich begreifen, dass es keinen Zielkonflikt zwischen Wirkung und finanzieller Performance gibt“, sagt Casolari. „Wenn die Idee fundiert und wirklich solide ist, ist beides erreichbar.“

Wettbewerb für Soziale Innovation 2022

Interessierte können die Präsentationen im Rahmen des Wettbewerbs für Soziale Innovation 2022 online oder live vor Ort verfolgen.

Die Veranstaltung findet am 29. September 2022 in Wien am Erste Campus in der Grand Hall (Am Belvedere 1, 1100 Wien) statt.

Mit Unterstützung der Erste Group und der Erste Stiftung werden fünf Preise vergeben: ein Preis in der allgemeinen Kategorie in Höhe von 50 000 Euro, ein Preis in der Sonderkategorie der blauen oder grünen Wirtschaft in gleicher Höhe sowie zwei zweite Preise von jeweils 25 000 Euro. Zudem gibt es einen Publikumspreis von 10 000 Euro. Die Sonderkategorie der blauen Wirtschaft befasst sich mit den Ozeanen und Meeren, die grüne Kategorie mit ökologisch und sozial nachhaltigen Volkswirtschaften.