Wir alle kennen die Meisterleistungen der Ägypter – von ihren monumentalen antiken Bauwerken bis hin zu ihrer Bedeutung in der arabischen Kultur. Aber wussten Sie auch, dass in Kairo das erste U-Bahn-System Afrikas gebaut wurde?

In den vergangenen zehn Jahren stellte die Europäische Investitionsbank (EIB) fast eine Milliarde Euro für die Kairoer U-Bahn bereit. Und das ist nur eines der zwölf großen Verkehrsprojekte der Bank der EU in Ägypten. Seit 40 Jahren schon finanziert die Europäische Investitionsbank große Projekte in Ägypten.

„Die Zahlen sind nicht das Wesentliche“, sagt Alfredo Abad, der das Büro der EIB in Kairo leitet. „Wir machen den Menschen das Leben leichter, darauf kommt es an. Mit Verkehrsprojekten im ganzen Land – zu Wasser, auf der Straße, auf der Schiene und in der Luft.“

EU-Ziele und EIB-Projekte in Ägypten

Alle Projekte, die die Europäische Investitionsbank in Ägypten fördert, entsprechen den Zielen der EU. Oft stellt die EU auch eine Garantie oder einen Zuschuss bereit. Gerade bei Umwelt und Sozialem ist die Kombination der EIB-Kredite mit EU-Finanzhilfen besonders wichtig: