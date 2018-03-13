Unter dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) wurden bis Ende 2018 insgesamt 3,7 Milliarden Euro für Projekte in Polen genehmigt und Investitionen von fast 16,2 Milliarden Euro angestoßen. Wir stellen einige Projekte aus dem Jahr 2018 vor, die durch die Investitionsoffensive für Europa ermöglicht wurden.
EFSI / Erste direkte EIB-Unterstützung für medizinische Hochschulen in Warschau und Posen
Zwei renommierte Hochschulen in Polen wollen mit ihren Modernisierungsplänen höchste internationale Standards erreichen. Die Medizinische Universität Warschau erhielt 100 Millionen Zloty (24 Millionen Euro) für Sanierungsvorhaben und Neubauten auf ihrem Campus, darunter ein Simulationszentrum. An die Medizinische Universität Posen gingen 114,7 Millionen Zloty (27,3 Millionen Euro) für den Neubau ihrer Fakultät für Pharmazie und ihr Zentrum für innovative Pharmatechnologie sowie für den Ausbau und die Sanierung von zwei Universitätskliniken. Dies waren die ersten Direktdarlehen der EIB an polnische Universitäten.
EFSI / Startschuss für Sozialwohnungsprogramm in Posen
Posens städtische Wohnungsgesellschaft ZKZL (Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych) erhielt 178 Millionen Zloty (42 Millionen Euro) für Bau und Sanierung von rund 1 160 Sozialwohnungen für einkommensschwache Menschen und von 14 kommunalen Gesundheitszentren. Das Darlehen wird auch für technische Infrastruktur wie Wasserleitungen, Abwasserentsorgung, Straßen, Garagen und oberirdische Parkplätze verwendet. Fast 3 000 Menschen haben damit neuen oder sanierten Wohnraum.
EFSI / Revitalisierung in Wałbrzych
Die Stadt Wałbrzych erhielt 60 Millionen Zloty (14 Millionen Euro) für ihre Revitalisierungspläne, um die ehemalige Bergbaustadt zu einem attraktiven Wohnort zu machen. Die Mittel fließen in städtische Infrastruktur (Gebäude und Straßen) und Energieeffizienz. Das Darlehen ist die erste Tranche einer eventuellen EIB-Finanzierung von bis zu 120 Millionen Zloty (28 Millionen Euro). Aus Sicht der EIB darf beim Übergang von Kohle zu einer CO2-armen Wirtschaft keine Stadt oder Region in Polen und Europa zurückgelassen werden.
EFSI / Erste synthetische Verbriefung der Alior Bank in Polen für KMU
Die EIB und der EIF stellen der Alior Bank eine Garantie von 1,4 Milliarden Zloty (335,3 Millionen Euro) für die Senior- und Mezzanine-Tranchen eines KMU-Portfolios von 1,5 Milliarden Zloty (349 Millionen Euro). Dies ist die erste synthetische Verbriefung für KMU, an der sich EIB und EIF gemeinsam in Polen beteiligen. Sie fördern damit kleine und mittlere Unternehmen mit Krediten zu günstigen Konditionen, niedrigeren Zinssätzen und längeren Rückzahlungsfristen.