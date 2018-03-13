EFSI / Erste direkte EIB-Unterstützung für medizinische Hochschulen in Warschau und Posen

Zwei renommierte Hochschulen in Polen wollen mit ihren Modernisierungsplänen höchste internationale Standards erreichen. Die Medizinische Universität Warschau erhielt 100 Millionen Zloty (24 Millionen Euro) für Sanierungsvorhaben und Neubauten auf ihrem Campus, darunter ein Simulationszentrum. An die Medizinische Universität Posen gingen 114,7 Millionen Zloty (27,3 Millionen Euro) für den Neubau ihrer Fakultät für Pharmazie und ihr Zentrum für innovative Pharmatechnologie sowie für den Ausbau und die Sanierung von zwei Universitätskliniken. Dies waren die ersten Direktdarlehen der EIB an polnische Universitäten.