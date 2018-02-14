Die Vision von eGym: die breite Masse von der Couch ins Fitnessstudio holen.

„Die Zielgruppe des Unternehmens sind nicht die Bodybuilder“, erklärt Antonello Locci, der als Volkswirt bei der Europäischen Investitionsbank arbeitet. „eGym will eine weitaus größere Gruppe ansprechen: Menschen, die ein zusätzliche Portion Motivation brauchen und auf Innovationen anspringen.“

Im Dezember gab die EIB eGym einen Kredit über 25 Millionen Euro. Damit will das Unternehmen weitere innovative Fitnessprodukte entwickeln, in Forschung investieren, die Produktionskapazitäten erweitern und neue Kundengruppen erschließen. Das Geld stammt aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen. Mit diesem Programm bekämpft die EU das niedrige Investitionsniveau in Europa. Sie fördert innovative Unternehmen, die als riskant gelten, weil ihre Technik oft noch in den Kinderschuhen steckt. Diese Art von Wachstumskapital, das Unternehmen wie eGym für ihren Erfolg brauchen, gibt es bei der Hausbank oft nicht.

Fitnessmarkt der neuen Art

Auch wenn der Fitnessmarkt hart umkämpft ist: Der für das eGym-Projekt zuständige Kreditreferent der EIB, Cristian Antoci, sieht die Zukunft von eGym optimistisch. Denn das Unternehmen beweist, dass ein neuer Markt für Fitness existiert.

„Fast jeder hat es schon erlebt: Man geht ins Fitnessstudio, sieht die ganzen perfekt durchtrainierten Körper und ist erst einmal abgeschreckt. Die Motivation schwindet rapide, und den nächsten Besuch erspart man sich lieber“, beschreibt Antoci das typische Szenario. „Die Geräte, Software und App von eGym versprechen hingegen Spaß. Wer trainieren möchte, hält einen kleinen Chip an das Gerätedisplay und muss nur noch der Anzeige auf dem Monitor folgen. Ergebnisse und Feedback sind sofort verfügbar. Dieses Training hat Suchtfaktor.“

Das Angebot von eGym: