2016 verwüstete Hurrikan Matthew die nördlichen Provinzen der Dominikanischen Republik und zerstörte Straßen, Brücken und Wohnhäuser. Meerwasser überflutete landwirtschaftliche Flächen und machte sie unbestellbar. Tausende Menschen verloren ihr Zuhause.

2017 wüteten dann die nächsten Wirbelstürme in der Dominikanischen Republik: Irma und Maria. Die Schäden sind noch heute überall sichtbar.

Und mit dem fortschreitenden Klimawandel dürften Hurrikane künftig noch häufiger und heftiger auftreten.

Deshalb hat die Dominikanische Republik ein Programm für die Wiederherstellung sozialer Dienste und den Wiederaufbau von Häusern und anderer wichtiger Infrastruktur in den Provinzen Monte Cristi, Espaillat, Puerto Plata und Duarte gestartet, wo Hurrikan Matthew die größten Schäden anrichtete.

Emerson Vegazo leitet die Generaldirektion für multilaterale Zusammenarbeit des Inselstaates. Seine Einrichtung setzt Projekte um, die mit Mitteln der Europäischen Union und anderer internationaler Geldgeber gefördert werden. Warum vor allem Wohnhäuser stark beschädigt wurden, liegt für ihn auf der Hand: Die Siedlungen befinden sich in der Regel an Flüssen oder in Küstenregionen, also in Gebieten, in denen es besonders oft zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommt. Die Menschen in andere Gebiete umzusiedeln ist schwierig, aber notwendig, wenn sie künftig besser geschützt sein sollen.