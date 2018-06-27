Schon einmal so krank gewesen, dass die Muskeln schmerzten und jedes Aufstehen eine Qual war? Wie das wohl für eine 700 Kilogramm schwere Milchkuh ist? Das Tier liegt dann nur noch und frisst nicht mehr. Sie können ihm auch nicht mit Tee und Hühnersuppe wieder auf die Beine helfen. Die Kuh braucht tiermedizinische Hilfe, und zwar schnell.

Das bulgarische Unternehmen Biovet ist auf Tiergesundheit spezialisiert und stellt vor allem Produkte für Nutztiere her. Biovet zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln für Tiere.

„Gesunde Tiere sind die Voraussetzung für sichere Lebensmittel“, sagt Biovet-Chef Anguel Jeliazkov. „Besonders wichtig sind Impfstoffe, weil sie Erkrankungsrisiken mindern. Wir beugen Tierkrankheiten vor und dämmen sie ein. Damit machen wir unsere Lebensmittel sicher und schützen Landwirte vor Einbußen.“

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat Biovet im Januar dieses Jahres einen Kredit über 100 Millionen Euro gegeben. Das Unternehmen will mit dem Geld seine Produktion und Forschung in den Bereichen Tiergesundheit und Mikrobiologie ausbauen. Biovet, eine Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Pharmakonzerns Huvepharma, stellt Impfstoffe und andere Arzneimittel sowie Nahrungsergänzungsmittel unter anderem für Kühe, Schafe, Pferde, Schweine und Geflügel her.

EFSI bringt bulgarischen Pharmasektor voran

Biovet profitiert als eines der ersten bulgarischen Unternehmen vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen, aus dem die EIB und die Europäische Kommission zusätzliche Gelder an innovative Unternehmen vergeben.

„Wir fördern die Expansion von Biovet, weil sie der Tiergesundheit zugutekommt“, erklärt Venera Gandzhova, die als Kreditreferentin bei der EIB die Finanzierung betreut. „Das bringt aber auch die Pharmaindustrie insgesamt voran, die in Bulgarien eine große Rolle spielt.“