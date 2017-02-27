1. Internet der Dinge

Das Internet der Dinge steht für den Trend, Alltagsgegenstände mit dem Internet zu verbinden, sodass sie Daten senden und empfangen können. „Alle Produkte, die wir derzeit entwickeln, können mit dem Internet verbunden werden“, sagte Pečnik.

2. Alternde Bevölkerung

„Wir wollen Innovationen schaffen, die den Menschen das Leben leichter machen. Aber wir sehen auch, dass junge und ältere Menschen hier unterschiedliche Erwartungen haben. Nehmen Sie beispielsweise das Bedienfeld eines Gerätes. Junge Leute wollen eines, das aussieht und sich anfühlt wie der Touchscreen eines Smartphones. Ältere Menschen wollen Knöpfe bedienen. Sie haben gerne echte Schalter unter den Fingern.“

3. Kleinere Haushalte und Menschen, die in Städte ziehen, haben weniger Platz

„Aus diesem Trend ergibt sich die Nachfrage nach kompakteren Geräten: Kompaktbacköfen, schlanke Waschmaschinen, die in kleine Wohnungen passen und sich für kleine Haushalte eignen. Gleichzeitig müssen wir bei diesen Verbrauchern einen weiteren Aspekt berücksichtigen: Da sie immer sehr beschäftigt sind, waschen sie nur am Wochenende. Deswegen ist die Beladungsmenge, die sie von diesen schmalen Waschmaschinen erwarten, in Wirklichkeit größer als zuvor.“

4. Gesundheit und Wohlbefinden

„Die Menschen legen Wert auf eine gesündere Lagerung und Zubereitung von Lebensmitteln und eine umweltfreundlichere Pflege ihrer Kleidung, und sind auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Sie wünschen sich beispielsweise Dampfgarer und Geräte, die das Garen bei Niedrigtemperatur ermöglichen. Die Leute essen auch häufiger zuhause, ein Trend, der von Fernsehköchen befeuert wird. Mit den neuen Geräten, die mit dem Internet verbunden sind, können sie direkt die Rezepte dieser Köche herunterladen. Sie sind unsere Antwort auf diesen Trend.“

5) Steigendes Umweltbewusstsein

„Diesen Trend erkannten wir vor etwa fünf Jahren, als die Leute begannen, sich um ihren enormen Energie- und Wasserverbrauch zu sorgen. Wir wissen jetzt aber, dass sie nicht bereit sind, dafür Abstriche bei der Funktionalität hinzunehmen. Wir müssen deshalb versuchen, bei gleicher Leistung und Qualität die Umweltbelastung unserer Geräte zu verringern.“

Matteo Fusari, Ingenieur bei der EIB für innovative Branchen, erklärte dazu, dass beispielsweise moderne Waschmaschinen ihren Wasser- und Energieverbrauch gegenüber vor 20 Jahren auf ein Drittel reduziert haben. Bei Geschirrspülern war es ähnlich: Der Energieverbrauch wurde nahezu halbiert und der Wasserverbrauch entspricht heute weniger als 80 Prozent dessen, was man für das Handspülen der gleichen Geschirrmenge brauchen würde. „Dieser technische Fortschritt war nur möglich, weil wir erfolgreich in Forschung, Entwicklung und Innovation investiert haben“, sagte er.