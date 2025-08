Beschreibung

Studie über Finanzierungen im innovativen Verkehrssektor

Die Studie untersucht, wie innovative Verkehrsunternehmen Zugang zu Kapital erhalten können, und enthält Empfehlungen, wie dieser Sektor finanzielle und nicht-finanzielle Herausforderungen meistern kann.

Europa verfügt seit jeher über eine starke und äußerst wettbewerbsfähige Automobil- und Verkehrsindustrie. Dennoch sorgen heute vor allem nicht-europäische Unternehmen in vielen Segmenten des innovativen Verkehrs für Umwälzungen.

Die Studie legt offen, dass Unternehmen, die Technologien und Dienstleistungen in diesem Bereich entwickeln, enorme Schwierigkeiten haben, sich Kapital zu beschaffen. Zudem ist das Geld ungleichmäßig verteilt und fließt überwiegend in bestimmte Geschäftsmodelle und an einige wenige Einzelunternehmen, die weitgehend außerhalb der EU ansässig sind. Neben Kapital fehlt es auch an einheitlichen europäischen Standards und Regelungen. Dies bremst Investitionen selbst in den Bereichen aus, in denen Europa eigentlich einen „natürlichen Wettbewerbsvorteil“ hätte.

Mit Blick auf diese Herausforderungen enthält die Studie neun strategische und finanzielle Empfehlungen in den drei untersuchten Bereichen: Lösungen und Dienstleistungen für grüne Mobilität in der Stadt, äußerst energieeffiziente Straßenfahrzeuge mit geringen CO 2 -Emissionen sowie ein automatisierter und vernetzter Straßenverkehr.

Die Studie wurde vom InnovFin-Beratungsdienst durchgeführt.