Saubere Meere

In enger Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Mare der Europäischen Kommission, der EU-Agentur EUSPA für das Weltraumprogramm und dem Copernicus-Dienst zur Überwachung der Meeresumwelt prüft die EIB, wo sie Marktversagen ausgleichen und digitale Technologien für den Schutz und die Überwachung der Meere fördern kann. Solche Technologien können helfen, Rettungsdienste zu verbessern, Sturmschäden zu verhindern und saubere Energie aus den Meeren zu erzeugen.