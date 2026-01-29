Saubere Meere

Schutz der Ozeane
Blaue Wirtschaft – was ist das?
Die blaue Wirtschaft spielt eine Schlüsselrolle – von Ernährungssystemen und Klimaschutz bis hin zur Wettbewerbsfähigkeit Europas und der regionalen Sicherheit. Sie umfasst alle Sektoren, die direkt oder indirekt mit Meeren und Ozeanen zusammenhängen. Dazu zählen beispielsweise Küstenschutz, erneuerbare Energien, Schifffahrt und Fischerei. Wäre die blaue Wirtschaft ein Land, wäre sie laut der OECD die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Die Ozeane in Zahlen
Die Weltmeere bedecken 70 Prozent der Erdoberfläche. Sie beherbergen eine unglaubliche Artenvielfalt, regulieren unser Klima und versorgen Milliarden Menschen auf der ganzen Welt.
25 %
der CO2-Emissionen
der von Menschen verursachten CO2-Emissionen wird von den Ozeanen gespeichert – sie sind damit die größte Kohlenstoffsenke der Welt.
90 %
der überschüssigen Wärme
in unserer Atmosphäre schlucken die Ozeane. Sie helfen so, die Temperatur der Erde zu regulieren.
50 %
des Sauerstoffs,
den wir atmen, wird von Meereslebewesen wie Plankton produziert.
12 Mio.
Tonnen Plastikmüll
landen jedes Jahr in den Ozeanen.
Investitionen in die blaue Wirtschaft
Wir unterstützen eine breite Palette von Projekten – von CO2-armen Lösungen bis hin zu Forschung und Innovation.
CO2-arme Lösungen
Wir fördern nachhaltige Hafeninfrastruktur und grünere Schifffahrt. Wir haben rund 40 Prozent der europäischen Offshore-Kapazität für erneuerbare Energien mitfinanziert und investieren in Seekabel, die die Stromnetze widerstandsfähiger machen.
Klimafeste Küsten
Mit unseren Finanzierungen wappnen sich Städte, Regionen und Länder gegen den Klimawandel und seine Folgen – etwa bei steigendem Meeresspiegel, Küstenerosion, Sturmfluten und Versalzung.
Forschung und Innovation
Wir fördern Innovationen, die traditionellen Branchen der blauen Wirtschaft den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen. Außerdem investieren wir in Technologien zur Meeresüberwachung, wie Meeresroboter und Forschungsschiffe.
Meeresschutz
Wir finanzieren Projekte, die helfen, Abwasser, Regenwasser und Abfall besser zu managen, damit weniger Schmutz in den Ozeanen landet. Außerdem unterstützen wir eine nachhaltige Produktion von Fisch und Meeresfrüchten.
Wer kommt für eine Förderung in Betracht?
Wir haben eine Reihe von Finanzierungsinstrumenten entwickelt, um das Wachstum, die Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit der blauen Wirtschaft zu fördern.
Start-ups
Der zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe gehörende Europäische Investitionsfonds vergibt Risikokapital zur Förderung der blauen Wirtschaft unter dem InvestEU-Programm der Europäischen Kommission.
Scale-ups
Wir bieten wachstumsstarken Unternehmen der blauen Wirtschaft eigenkapitalähnliche Venture-Debt-Finanzierungen, damit sie die nächste Stufe erreichen.
Kleine und mittlere Unternehmen
Für KMU, die sich für saubere und gesunde Ozeane engagieren, gibt es eine eigene Kreditlinie.
Unsere Partnerschaften
Wir arbeiten eng mit anderen Finanzinstituten in Europa und weltweit zusammen, um die blaue Wirtschaft zu stärken.
Clean-Oceans-Initiative
Gemeinsam mit der KfW Bankengruppe und der Agence Française de Développement haben wir 2018 die Clean-Oceans-Initiative ins Leben gerufen. Sie unterstützt die Vermeidung von Plastikverschmutzung.
Blue-Champions-Initiative
Zusammen mit der Europäischen Kommission helfen wir Scale-ups der blauen Wirtschaft, Finanzierungshürden zu nehmen und die Beratung zu erhalten, die sie für ihren Erfolg brauchen.
Blue Mediterranean Partnership
Gemeinsam mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie der Union für den Mittelmeerraum setzen wir uns für eine nachhaltige blaue Wirtschaft im Mittelmeerraum ein.
Kooperation für die Ozeane „Finance in Common“
Wir arbeiten mit zwölf weiteren öffentlichen Entwicklungsbanken an einem „Blue Finance“-Fahrplan – basierend auf unserem gemeinsamen Wissen und unserer Erfahrung mit Ozeaninvestitionen.
Finanzierungsgrundsätze für eine nachhaltige blaue Wirtschaft
Gemeinsam mit der Europäischen Kommission, dem WWF und dem World Resources Institute haben wir Grundsätze und Leitlinien entwickelt, wie verantwortungsvoll in die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen investiert werden kann.
In enger Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Mare der Europäischen Kommission, der EU-Agentur EUSPA für das Weltraumprogramm und dem Copernicus-Dienst zur Überwachung der Meeresumwelt prüft die EIB, wo sie Marktversagen ausgleichen und digitale Technologien für den Schutz und die Überwachung der Meere fördern kann. Solche Technologien können helfen, Rettungsdienste zu verbessern, Sturmschäden zu verhindern und saubere Energie aus den Meeren zu erzeugen.
