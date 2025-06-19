TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LEIII

Veröffentlichungsdatum: 14 März 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutACCEPTABLE CORPORATE(S)
Ort
Beschreibung
The project consists of a Lending Envelope (LE) for Thematic Finance (Debt Type Operations and Equity Type Operations) under InvestEU with eligibility under the sub-set of the Main Policy Priority Areas (MPPAs) for Sustainable Infrastructure Window (SIW) General Debt or Research, innovation and digitisation (RIDW) as defined in Article 5 of Schedule A.2.1 Green Transition, including: 1. Sustainable Investments; 2. Future technologies; and 3. Areas of strategic importance. The LE also includes sub-operations relating to (i) the Green Premium Top-Up Agreement and (ii) the European Battery Manufacturing Top-Up Agreement, to InvestEU.
Ziele
The aim is to provide venture debt and debt finance to eligible counterparts in all InvestEU eligible countries.
Sektor(en)
- Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
- Energie - Energieversorgung
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Projektstatus
Genehmigt - 19/06/2025
