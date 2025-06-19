Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LEIII

Referenz: 20250073
Veröffentlichungsdatum: 14 März 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

ACCEPTABLE CORPORATE(S)

Ort

Beschreibung

The project consists of a Lending Envelope (LE) for Thematic Finance (Debt Type Operations and Equity Type Operations) under InvestEU with eligibility under the sub-set of the Main Policy Priority Areas (MPPAs) for Sustainable Infrastructure Window (SIW) General Debt or Research, innovation and digitisation (RIDW) as defined in Article 5 of Schedule A.2.1 Green Transition, including: 1. Sustainable Investments; 2. Future technologies; and 3. Areas of strategic importance. The LE also includes sub-operations relating to (i) the Green Premium Top-Up Agreement and (ii) the European Battery Manufacturing Top-Up Agreement, to InvestEU.

Ziele

The aim is to provide venture debt and debt finance to eligible counterparts in all InvestEU eligible countries.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 500 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 1000 million

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projektstatus

Genehmigt - 19/06/2025

Genehmigt
19 Juni 2025

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

