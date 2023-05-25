Mali and the EIB

Seit 55 Jahren verbessert die Europäische Investitionsbank das Leben der Menschen weltweit. In Mali, Kambodscha, Argentinien, Marokko, Indien, der Ukraine oder anderswo auf der Welt – die EIB hat viel bewegt. Die großen Aufgaben der heutigen Zeit sind mehr denn je global. Und auch die Chancen müssen global ergriffen werden. Deshalb will die Europäische Investitionsbank noch mehr tun: Für unsere Aktivitäten außerhalb der Europäischen Union gibt es jetzt die EIB Global. Die EIB Global bündelt sämtliche Ressourcen der Europäischen Investitionsbank, um über die globalen Partnerschaften Europas die grüne und die digitale Wende voranzubringen. Als Teil des Team Europe wird die EIB Global ein Instrument sein, um stärkere Partnerschaften mit nationalen Instituten und anderen multilateralen Entwicklungsbanken weltweit zu schmieden. Mehr über die EIB Global