Mali and the EIB

The EIB has worked with Mali since 1978.

Our work has direct impact on the local communities. Through our financing, citizens in the country have better access to drinking water and sanitation systems but also to energy supply. Investments in modern infrastructure are crucial to ensure health and economic development.

Supporting small entrepreneurs across Africa is one of our focuses, and thus at the heart of our contribution to the Team Europe Global Response to COVID-19. We aim to strengthen financial inclusion by boosting private sector investments and entrepreneurship, through selected local banks and financial institutions.

To this end, through our €10 million loan to Kafo Jiginew, the leading microfinance institution in Mali, over 15,000 entrepreneurs and farmers, especially women, can benefit from 60,000 microloans, to start-up or expand. One of these is Yiriwaton dairy, a small agricultural business that buys milk from 150 local families and makes it safe and sellable. The microloan helped to ensure electricity supply, essential to ensure milk cooling and storage, which led to an increase in milk production and jobs, thus improving lives in rural areas.

At a glance

The EIB provides finance and expertise for sound and sustainable investment projects in Mali.

1978

START OF OPERATIONS

16

PROJECTS FINANCED LIFETIME

0.14 Mrd. €

FINANCED LIFETIME

2

LOCAL PARTNERS

EIB activity in Mali by sector

(since start of operations)

EIB stories in Mali

Individual stories speak far louder than figures and charts. Discover how our work improves the quality of life in Mali and beyond

  •
    25 May 2023

    Fonds für finanzielle Inklusion | Die Geschichte von Avi Mali

    Mamadous Weg nahm eine positive Wendung, als er von Cofina Mali einen Kredit bekam, der vom Fonds für finanzielle Inklusion gefördert wurde.

    KMU Fonds für finanzielle Inklusion (FIF) Partnerschaften Mikrofinanz Mandate und Partnerschaften Mali Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 24 April 2023

    Es werde Licht

    In Madagaskar haben nur 15 Prozent der Landbevölkerung Strom. Nun bringen Mininetze von WeLight sauberen Strom aufs Land.

    Infrastruktur Strom Klima Erneuerbare Energien Energieversorgungssicherheit Madagaskar Mali Subsahara-Afrika Klima und Umwelt Energie
  • 19 April 2022

    Ein Motor der Entwicklung

    Verkehrsprojekte in Entwicklungsländern stärken das Wirtschaftswachstum und die soziale Teilhabe – und sie sorgen für bessere Lebensbedingungen und weniger Emissionen

    Infrastruktur Verkehr Usbekistan Turkmenistan Kirgisistan Sambia Vietnam Salomonen Vanuatu Brasilien Papua-Neuguinea Malediven Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Costa Rica St. Martin Dominikanische Republik Wallis und Futuna Trinidad und Tobago Tonga Nigeria Paraguay Jemen Kaimaninseln Madagaskar Gabun Suriname Äthiopien Malawi Turks- und Caicosinseln St. Kitts und Nevis Samoa Aruba Benin Panama Neukaledonien Guinea-Bissau Côte d'Ivoire Tadschikistan Somalia Antigua und Barbuda Mongolei Pakistan São Tomé und Príncipe Bahamas Kongo Palau Laos Peru Botsuana Liberia Senegal Malaysia Indien Sri Lanka Cabo Verde Regionalvorhaben - Pazifik Burundi Kambodscha Burkina Faso Komoren China Ghana Seychellen Eritrea Südkorea Timor-Leste Macau Guatemala Niger Britisches Territorium im Indischen Ozean Nicaragua Mosambik Angola Chile Togo Kamerun Barbados Sudan Dominica Brunei Darussalam Uruguay Bangladesch St. Lucia St. Helena Pitcairn Guinea El Salvador Jamaika Gambia Britische Jungferninseln Mayotte Venezuela Bonaire, Sint Eustatius und Saba Honduras Fidschi Curaçao Cookinseln Äquatorialguinea Anguilla Mauretanien St. Vincent und die Grenadinen Mauritius St. Pierre und Miquelon Sierra Leone Kiribati Haiti Mexiko Indonesien Nepal Simbabwe Mikronesien Kasachstan Montserrat Singapur Dschibuti Bolivien Falklandinseln Tschad Kenia Lesotho Grenada Tuvalu Demokratische Republik Kongo Thailand Mali Uganda Philippinen Niederländische Antillen Tansania Ruanda Französisch-Polynesien Königreich Eswatini Kolumbien Guyana Namibia Belize Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Überseeische Länder und Gebiete Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 12 April 2022

    Kopf über Wasser

    Die Wasser- und Sanitärversorgung in Entwicklungsländern ist wichtig für Wirtschaft und Gesundheit. Erfahren Sie, wie lokale Projekte weltweit die Lebensqualität verbessern und Menschen vor den Folgen des Klimawandels schützen.

    Infrastruktur Wasser Gesundheit und Life Sciences Abwasser Wasserbehandlung Wasser-/Abwassermanagement Usbekistan Turkmenistan Kirgisistan Sambia Vietnam Salomonen Vanuatu Papua-Neuguinea Malediven Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Costa Rica St. Martin Dominikanische Republik Wallis und Futuna Trinidad und Tobago Tonga Nigeria Paraguay Jemen Kaimaninseln Madagaskar Gabun Suriname Äthiopien Malawi Turks- und Caicosinseln St. Kitts und Nevis Samoa Aruba Benin Panama Neukaledonien Guinea-Bissau Côte d'Ivoire Tadschikistan Somalia Antigua und Barbuda Mongolei Pakistan São Tomé und Príncipe Bahamas Kongo Palau Laos Peru Botsuana Liberia Senegal Malaysia Indien Sri Lanka Cabo Verde Regionalvorhaben - Pazifik Burundi Kambodscha Burkina Faso Komoren China Ghana Seychellen Eritrea Südkorea Timor-Leste Macau Guatemala Niger Britisches Territorium im Indischen Ozean Nicaragua Mosambik Angola Chile Togo Kamerun Barbados Sudan Dominica Brunei Darussalam Uruguay Bangladesch St. Lucia St. Helena Pitcairn Guinea El Salvador Jamaika Gambia Britische Jungferninseln Mayotte Venezuela Bonaire, Sint Eustatius und Saba Honduras Fidschi Curaçao Cookinseln Äquatorialguinea Anguilla Mauretanien St. Vincent und die Grenadinen Mauritius St. Pierre und Miquelon Sierra Leone Kiribati Haiti Mexiko Indonesien Nepal Simbabwe Mikronesien Kasachstan Montserrat Singapur Dschibuti Bolivien Falklandinseln Tschad Kenia Lesotho Grenada Tuvalu Demokratische Republik Kongo Thailand Mali Uganda Philippinen Niederländische Antillen Tansania Ruanda Französisch-Polynesien Königreich Eswatini Kolumbien Guyana Namibia Belize Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Überseeische Länder und Gebiete Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 27 January 2022

    EIB Global – Für eine engere Zusammenarbeit außerhalb der EU

    Seit 55 Jahren verbessert die Europäische Investitionsbank das Leben der Menschen weltweit. In Mali, Kambodscha, Argentinien, Marokko, Indien, der Ukraine oder anderswo auf der Welt – die EIB hat viel bewegt. Die großen Aufgaben der heutigen Zeit sind mehr denn je global. Und auch die Chancen müssen global ergriffen werden. Deshalb will die Europäische Investitionsbank noch mehr tun: Für unsere Aktivitäten außerhalb der Europäischen Union gibt es jetzt die EIB Global. Die EIB Global bündelt sämtliche Ressourcen der Europäischen Investitionsbank, um über die globalen Partnerschaften Europas die grüne und die digitale Wende voranzubringen. Als Teil des Team Europe wird die EIB Global ein Instrument sein, um stärkere Partnerschaften mit nationalen Instituten und anderen multilateralen Entwicklungsbanken weltweit zu schmieden. Mehr über die EIB Global

    Institutional Partnerschaften Partner Team Europa Argentinien Ukraine Indien Kambodscha Marokko Mali Asien und Pazifik Östliche Nachbarschaft Lateinamerika und Karibik Südliche Nachbarschaft Subsahara-Afrika Erweiterungsländer Entwicklung weltweit
  • 19 May 2021

    SheInvest für Afrika (neues Video)

    Frauen haben oft nur schwer Zugang zu Krediten und anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen. Gender-smarte Investitionen können das ändern! Deshalb unterstützen die EU und die Europäische Investitionsbank als Bank der EU gender-smarte Investitionen in Afrika. Mehr dazu in unserem Video.

    Diversität und Geschlechterfragen Sambia Salomonen Vanuatu Papua-Neuguinea Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln St. Martin Wallis und Futuna Trinidad und Tobago Tonga Nigeria Kaimaninseln Madagaskar Gabun Suriname Äthiopien Malawi Turks- und Caicosinseln St. Kitts und Nevis Samoa Aruba Benin Neukaledonien Guinea-Bissau Côte d'Ivoire Somalia Antigua und Barbuda São Tomé und Príncipe Bahamas Kongo Palau Botsuana Liberia Senegal Cabo Verde Regionalvorhaben - Pazifik Burundi Burkina Faso Komoren Ghana Seychellen Eritrea Timor-Leste Niger Britisches Territorium im Indischen Ozean Mosambik Angola Togo Kamerun Barbados Sudan Dominica St. Lucia St. Helena Pitcairn Guinea Jamaika Gambia Britische Jungferninseln Mayotte Bonaire, Sint Eustatius und Saba Fidschi Curaçao Cookinseln Äquatorialguinea Anguilla Mauretanien St. Vincent und die Grenadinen Mauritius St. Pierre und Miquelon Sierra Leone Kiribati Haiti Simbabwe Mikronesien Montserrat Dschibuti Falklandinseln Tschad Kenia Lesotho Grenada Tuvalu Demokratische Republik Kongo Mali Uganda Niederländische Antillen Tansania Ruanda Französisch-Polynesien Königreich Eswatini Guyana Namibia Belize Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Überseeische Länder und Gebiete Subsahara-Afrika
  • 1 July 2020

    Wie Armut in Entwicklungsländern besiegt werden kann

    Die Hälfte der Armen auf der Welt lebt in fragilen oder konfliktbetroffenen Ländern. Um Armut zu beenden, brauchen wir deshalb Entwicklungslösungen, die auch die Konflikte berücksichtigen.

    Infrastruktur Institutional Partner Wirtschaft SDG United Nations Wirkung Entwicklungslösungen Ukraine Palästina* Mali Kolumbien Östliche Nachbarschaft Lateinamerika und Karibik Südliche Nachbarschaft Subsahara-Afrika Erweiterungsländer Entwicklung weltweit
  • 15 May 2020

    Mikrokredite in Mali: Chancen für Unternehmerinnen

    Kleinunternehmerinnen in Afrika zu unterstützen: Das ist ein besonderes Anliegen der EIB bei der weltweiten Antwort des Team Europe auf Covid-19. Unsere Partnerschaft mit dem Mikrofinanzinstitut Kafo Jiginew in Mail erleichtert 90 000 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern den Zugang zu Kapital.

    Mikrofinanz Covid-19 Mali Subsahara-Afrika
  • 15 May 2020

    Mikrokredite in Mali: Chancen für Bauern und Genossenschaften

    Unsere Partnerschaft mit afrikanischen Mikrokreditinstituten wie Kafo Jiginew in Mali hilft Menschen in geschwächten Ländern, die wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen der Pandemie zu bewältigen. Die EIB steht bereit, um im Rahmen der weltweiten Antwort des Team Europe auf Covid-19 noch mehr für die Menschen zu leisten.

    Mikrofinanz Covid-19 Mali Subsahara-Afrika
  • 12 November 2024

    Klimaschutz muss über Politik stehen

    Die COP29 muss die Führungsspitzen im Wahljahr dazu anhalten, mehr für Klimaschutz und grüne Wende in reichen und armen Ländern zu tun

    Interviews Institutional COP29 Partner Klima Klimaschutz Direktorium United Nations Nadia Calviño Nachhaltigkeit Usbekistan Turkmenistan Kuba Kirgisistan Sambia Vietnam Salomonen Vanuatu Brasilien Papua-Neuguinea Malediven Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Costa Rica Slowakei St. Martin Färöer Dominikanische Republik Wallis und Futuna Trinidad und Tobago Iran Tonga Nigeria Paraguay Jemen Kaimaninseln Madagaskar Irak Gabun Suriname Taiwan Italien Äthiopien Vereinigte Staaten Malawi Belarus Kroatien Norwegen Turks- und Caicosinseln St. Kitts und Nevis Katar Argentinien Samoa Afghanistan San Marino Aserbaidschan Österreich Aruba Gibraltar Benin Spanien Panama Rumänien Neukaledonien Ecuador Irland Guinea-Bissau Neuseeland Côte d'Ivoire Tadschikistan Somalia Deutschland Schweden Antigua und Barbuda Mongolei Montenegro Japan Slowenien Litauen Pakistan Nauru São Tomé und Príncipe Bahamas Kongo Palau Israel Laos Bulgarien Island Ukraine Peru Botsuana Liberia Senegal Albanien Malta Malaysia Indien Sri Lanka Cabo Verde Jordanien Finnland Regionalvorhaben - Pazifik Burundi Georgien Kambodscha Burkina Faso Komoren Bermuda Kanada China Ghana Seychellen Eritrea Andorra Südkorea Timor-Leste Macau Guatemala Niger Britisches Territorium im Indischen Ozean Türkei Nicaragua Myanmar Mosambik Russland Angola Chile Togo Armenien Kamerun Barbados Sudan Kanalinseln Tunesien Kuwait Dominica Brunei Darussalam Nordmazedonien Uruguay Bangladesch St. Lucia Bahrain St. Helena Libanon Pitcairn Guinea Belgien Marokko Libyen El Salvador Ungarn Jamaika Ägypten Griechenland Gambia Britische Jungferninseln Vatikanstadt Mayotte Venezuela Bonaire, Sint Eustatius und Saba Dänemark Honduras Bhutan Australien Luxemburg Liechtenstein Fidschi Zypern Amerikanische Jungferninseln Niederlande Südafrika Curaçao Cookinseln Äquatorialguinea Grönland Anguilla Mauretanien St. Vincent und die Grenadinen Mauritius Portugal Demokratische Volksrepublik Korea St. Pierre und Miquelon Syrien Sierra Leone Kiribati Haiti Polen Mexiko Palästina* Indonesien Nepal Schweiz Frankreich Simbabwe Serbien Insel Man Algerien Mikronesien Kasachstan Montserrat Singapur Puerto Rico Dschibuti Lettland Bolivien Moldau Falklandinseln Tschad Kenia Lesotho Grenada Tuvalu Demokratische Republik Kongo Thailand Mali Monaco Uganda Vereinigtes Königreich Philippinen Niederländische Antillen Tansania Ruanda Tschechien Französisch-Polynesien Saudi-Arabien Oman Bosnien und Herzegowina Kosovo* Königreich Eswatini Kolumbien Guyana Vereinigte Arabische Emirate Namibia Belize Estland Asien und Pazifik Östliche Nachbarschaft Lateinamerika und Karibik Europäische Union EFTA-Länder Mitglieder EU Nordamerika Überseeische Länder und Gebiete Südliche Nachbarschaft Subsahara-Afrika Erweiterungsländer Westbalkan Klima und Umwelt

