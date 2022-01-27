Die Europäische Investitionsbank arbeitet weltweit für bessere Lebensbedingungen. Von Mali bis Kambodscha, von Argentinien bis Marokko, von Indien bis zur Ukraine – unsere Projekte in aller Welt helfen im Kampf gegen den Klimawandel, unterstützen lokale Unternehmen, verbessern die Gesundheitsversorgung, ermöglichen Innovationen und fördern die Gendergerechtigkeit. Die großen globalen Herausforderungen von heute verlangen, dass wir uns jetzt noch stärker ins Zeug legen. Deshalb haben wir die EIB Global gegründet, als eigenen Bereich für unser Geschäft außerhalb der Europäischen Union.

Die EIB Global bündelt sämtliche Ressourcen der Europäischen Investitionsbank, um über die globalen Partnerschaften Europas die grüne und die digitale Wende voranzubringen. Als Teil des Team Europe wird die EIB Global ein Instrument sein, um stärkere Partnerschaften mit nationalen Instituten und anderen multilateralen Entwicklungsbanken weltweit zu schmieden.

