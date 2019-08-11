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IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 600.000.000 €
Energie : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/07/2020 : 600.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/07/2020
20190811
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN
IBERDROLA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 1336 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a framework loan to finance several renewable energy generation plants across Spain, including several convergence regions.

The aim is to implement a number of renewable energy plants (solar photovoltaic and onshore wind) schemes in Spain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Promoters' procedures for review of compliance of the investments with EU procurement, environmental and state aid legislation, where relevant.

Promoters' procedures for review of compliance of the investments with EU procurement, environmental and state aid legislation, where relevant.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN
Datum der Veröffentlichung
14 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130277028
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Fotovoltaica Teruel
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133136255
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental – Planta Solar Fotovoltaica Barcience
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133139180
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Valoraciόn y Evaluaciόn Ambiental del Modificado al proyecto del Parque Eólico Fuente Blanca
Datum der Veröffentlichung
29 Aug 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133111595
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Valoración del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental - Parque Eólico Fuente Blanca
Datum der Veröffentlichung
29 Aug 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133112201
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Documento Ambiental - Parque Eόlico Capiechamartín
Datum der Veröffentlichung
29 Aug 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133108122
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Parque Eólico Fuente Blanca
Datum der Veröffentlichung
29 Aug 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133125551
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
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Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Instalaciόn de Planta Fotovoltaica FV Andévalo
Datum der Veröffentlichung
29 Aug 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133132050
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Parque Eólico Panondres
Datum der Veröffentlichung
9 Sep 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149145732
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Olmedilla
Datum der Veröffentlichung
10 Sep 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149121697
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Planta Solar 'Romeral'
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151451631
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Evaluación Ambiental - Parque Eólico Encinillas
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151444803
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Parque Eólico El Cordel y Vidural
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151456638
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Parque Eólico Encinillas
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151452247
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - Parque Eólico Verdigueiro
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151453656
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio de Impacto Ambiental - Fotovoltaica Arenales (Caceres)
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152057195
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio de Impacto Ambiental - Planta Solar Fotovoltaica Almaraz
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141868401
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio de Impacto Ambiental - Planta Solar Fotovoltaica Almaraz II
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141877225
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio Sinérgico - Planta Solar Fotovoltaica - Almaraz II
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141870901
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio Sinérgico - Planta Solar Fotovoltaica - Almaraz I
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141869198
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio de Impacto Ambiental- Planta Solar Fotovoltaica Almaraz III
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141872381
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio de Impacto Ambiental - PV Francisco Pizzaro
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141869780
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio Impacto Ambiental - PV Majada Alta
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152427870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio Impacto Ambiental - PV San Antonio
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152422981
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Evaluacion de Efectos Sinérgicos - Almaraz III
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141877226
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Adenda al Estudio de Impacto Ambiental - PV Francisco Pizzaro
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152407690
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTREMADURA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Estudio Impacto Ambiental - Memoria - FV San Antonio
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141869788
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HERRERA ALLOCATION GREEN ENERGY FL 2019-0811 - Valoración y Evaluación Ambeintal del Modificado al proyecto - Parque Eólico Valdesantos
Datum der Veröffentlichung
14 Dec 2021
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136471543
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190638390
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190811
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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IBERDROLA SPAIN GREEN ENERGY FRAMEWORK LOAN
Datenblätter
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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