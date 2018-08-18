PLAN EAU ET ASSAINISSEMENT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Il s'agit d'un "prêt-cadre" pour le financement par le biais des intermédiaires bancaires acceptables, des investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en France.
Ce programme vise à soutenir des investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en France en cohérence avec la politique nationale et sa déclinaison au niveau régional.
L'impact du programme d'investissements, objet de la présente opération, sera très bénéfique pour l'environnement en général. Chaque projet est soumis à une procédure de planification et d'approbation très stricte, y compris une information et une consultation du public. Quelques composantes du projet tombent sous la directive 2014/52/EU modifiant la Directive 2011/92/EU, Annexe I ou II, pour lesquels une étude de l'impact sur l'environnement est requise. L'application des procédures par les bénéficiaires finaux est conforme à la directive correspondante. Le présent projet constitue une contribution pour faciliter les financements des infrastructures nécessaires pour la transposition des directives européennes en matière d'environnement, notamment la Directive Eaux Résiduaires Urbaines de 1991 et la Directive Cadre sur l'Eau de 2000, ainsi que la directive sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine de 1998.
La Banque demandera au promoteur de veiller à ce que les contrats de mise en œuvre du projet soient passés conformément aux dispositions de la législation de l'UE en matière de passation des marchés, directives 2014/23 / UE, 2014/24 / UE et 2014/25 / UE, le cas échéant, ainsi que la directive 2007/66 / CE, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'UE, avec publication des avis d'appels d'offres dans le Journal officiel de l'UE, le cas échéant.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.