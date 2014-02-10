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HOPITAL LIBOURNE

Unterzeichnung(en)

Betrag
72.673.415 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 72.673.415 €
Gesundheit : 72.673.415 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2014 : 72.673.415 €
Andere Links
Related public register
18/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOPITAL LIBOURNE
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL LIBOURNE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2014
20140210
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NOUVEL HOPITAL LIBOURNE
CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 73 million
EUR 201 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement de la rénovation et de l'extension du Centre Hospitalier de Libourne en Région Aquitaine.

Le projet concerne la restructuration (extension et rénovation) d'un Centre Hospitalier situé à Libourne en région Aquitaine (France). Il s'inscrit directement dans une démarche d'amélioration du système de santé Français, et répond aux objectifs fixés par la Banque au titre de l'Article 309 (c) common interest, « sustainable communities » (santé) du traité de l'UE.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet vise la reconstruction partielle d'un centre hospitalier incluant la construction d'une extension et la rénovation de bâtiments hospitaliers existants. La Directive 2011/92/EU ne mentionne pas spécifiquement le besoin d'une Évaluation des Incidences sur l'Environnement (EIE) pour les bâtiments hospitaliers mais il se pourrait que ce projet puisse être repris comme un projet de rénovation urbaine (annexe II de la Directive Européenne). Les bâtiments impactés par le projet devront respecter à minima les standards nationaux en matière d'efficacité énergétique. La performance énergétique ciblée ainsi que l'ensemble des éléments relatifs seront vérifiés durant l'instruction en même temps que l'ensemble des aspects environnementaux du projet.

Les procédures d'appel d'offre utilisées pour les bâtiments publics doivent être en conformité avec les directives communautaires en matière de passation de marché (Directives 2004/18/CE et 2007/66/CE [amendant les directives 1989/665/CEE t 1992/13/CEE) avec publication des appels d'offres au Journal Officiel de l'Union Européenne. Les procédures mises en œuvre seront contrôlées lors de l'instruction.

Weitere Unterlagen
18/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOPITAL LIBOURNE
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL LIBOURNE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOPITAL LIBOURNE
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56607144
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140210
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL LIBOURNE
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165326772
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140210
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
18/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOPITAL LIBOURNE
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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL LIBOURNE
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Datenblätter
HOPITAL LIBOURNE

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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