S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY

Übersicht
Construction of several segments of the S19 expressway between Lublin and Rzeszow in eastern Poland
The project forms part of the broader north-south S19 expressway route in eastern Poland, eventually extending from the Belorussian border (Hrodna) to the Slovakian border (near Barwinek). It will facilitate the passage of long-distance traffic, including Warsaw-bound traffic originating from the Rzeszow region. The economic benefits expected include time savings and vehicle-operating-cost reductions for road users on the corridor due to enhanced road capacity. The project may also offer some safety and environmental benefits.
The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU). EIAs have been completed for all sections and environmental decisions issued. Compliance with the Birds and Habitats Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC respectively) is required. Three of the sections: Krasnik – Lasy Janowskie, Lasy Janowskie – Nisko and Nisko – Sokolow Malopolski go through or border Natura 2000 areas (viz PLH060078 Polichna, PLB 0600005 Lasy Janowskie, PLH 060031 Uroczyska Lasow Janowskich; PLH 180020 Dolina Dolnego Sanu ; PLB 180005 Puszcza Sandomierska (on site border) PLH 180055 Enklawy Puszczy Sandomierskie). These will be further examined during appraisal to determine what impact the project has on these areas and whether supplementary EIAs are needed. The Bank will discuss the permits needed to implement the project with the promoter/competent authorities on environmental issues, as well as any social and land acquisition issues and the protected areas affected by the project.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, (i.e. Directive 2014/24/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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