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S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY

Unterzeichnung(en)

Betrag
580.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 580.000.000 €
Verkehr : 580.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/01/2018 : 580.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/01/2018
20120665
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND CONSTRUCTION / GDDKIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 580 million
EUR 1449 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of several segments of the S19 expressway between Lublin and Rzeszow in eastern Poland

The project forms part of the broader north-south S19 expressway route in eastern Poland, eventually extending from the Belorussian border (Hrodna) to the Slovakian border (near Barwinek). It will facilitate the passage of long-distance traffic, including Warsaw-bound traffic originating from the Rzeszow region. The economic benefits expected include time savings and vehicle-operating-cost reductions for road users on the corridor due to enhanced road capacity. The project may also offer some safety and environmental benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU). EIAs have been completed for all sections and environmental decisions issued. Compliance with the Birds and Habitats Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC respectively) is required. Three of the sections: Krasnik – Lasy Janowskie, Lasy Janowskie – Nisko and Nisko – Sokolow Malopolski go through or border Natura 2000 areas (viz PLH060078 Polichna, PLB 0600005 Lasy Janowskie, PLH 060031 Uroczyska Lasow Janowskich; PLH 180020 Dolina Dolnego Sanu ; PLB 180005 Puszcza Sandomierska (on site border) PLH 180055 Enklawy Puszczy Sandomierskie). These will be further examined during appraisal to determine what impact the project has on these areas and whether supplementary EIAs are needed. The Bank will discuss the permits needed to implement the project with the promoter/competent authorities on environmental issues, as well as any social and land acquisition issues and the protected areas affected by the project.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, (i.e. Directive 2014/24/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - ED-Sokołów Młp.-Świlcza
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76539319
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120665
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - ED-S19 Lublin-voiv. Border
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76534545
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120665
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - ED voiv. border-Sokolow_Mlp
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76534059
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120665
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - S19 - EIA voiv. border-Sokolów Młp
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76533831
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120665
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - ED-S19 Dabrowica-Konopnica
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76542869
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120665
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - S19 - SEIA Sokołów Młp.- Stobierna
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76546395
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120665
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - S19-EIA Lublin-voiv. border
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76539630
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120665
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - S19- EIA Świlcza Rzeszów Południe
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76540748
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120665
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76555622
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120665
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - S19-EIA Sokołów MLP. Swilcza
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79428866
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120665
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S19 LUBLIN-RZESZOW EXPRESSWAY - S19-EIA Sokołów MLP. Swilcza
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76542739
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120665
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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