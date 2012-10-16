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GREEK MOTORWAYS (TEN-T)

Unterzeichnung(en)

Betrag
987.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 987.000.000 €
Verkehr : 987.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/09/2014 : 300.000.000 €
16/02/2017 : 337.000.000 €
11/11/2013 : 350.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/11/2013
20120192
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREEK MOTORWAYS (TEN-T)
The Greek State as the grantor of the four concessions
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 650 million
EUR 2000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of priority sections of the Greek Motorway Network (TEN-T), within the investment programme of four concessions to be restructured.

The project will support the Greek PPP motorway programme currently under restructuring by covering eligible items of the public expenditure related to the programme. The exact scope of the project will be defined at appraisal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The sections of the project are subject to Annex I of EU Directive 2011/92/EU and Environmental Impact Assessment have been undertaken for all section to be newly constructed and Common Ministerial Decisions (CMD) have been issued. Compliance of the project with the SEA Directive, the EIA Directive, Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (79/409/EEC) will be examined at appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEK MOTORWAYS (TEN-T)
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54904268
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120192
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GREEK MOTORWAYS (TEN-T)
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123747033
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120192
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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