Wienerberger Production Development

Übersicht
The project concers production development – green field and enhancement of existing plants – in several countries in CEE (Poland, Czech Republic, Lithuania and Hungary), which are within convergence regions of EU.
The project is designed to implement the company’s strategy to consolidate and expand its leading position in the market for traditional construction materials (bricks and tiles). The projects aim to bring more efficient technology and higher environmental compliance with EU and local standards and should result in more sophisticated products in terms of technical properties as well as quality, ease of handling and thermal insulation.
Parts of the project fall under Annex II of Directive 97/11 as amended. EIA screenings are ongoing for the greenfield plants and consultants have been appointed. This will be reviewed during the appraisal, in particular the situation with regard to the exploitation of the quarries. The plants are expected to be built to BAT standards and have limited atmospheric and liquid emissions. The R&D efforts should moreover lead to less environmentally intrusive products
The promoter is a private company operating in the construction sector, which is not covered by EU Directives on procurement.
Manufacturing
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.