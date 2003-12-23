Flemish Housing Corporation

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Provision of new or replacement of social housing, refurbishing of older social dwellings and conversion of appropriate and otherwise redundant buildings to housing use, supported by associated investment in urban infrastructure and other environmental improvements, in selected urban localities.
The project is expected to contribute to the sustainability of affordable social housing in the region of Flanders.
With reference to the EIA Directive 85/337 as amended by 97/11, it is unlikely that an EIA is required for any of the sub-projects due to their nature and location. Whilst there may be some minor environmental impact during construction/renovation work, the net environmental and social impact will be wholly positive. For example, alongside significant improvements in both the quality of shelter and the residential environment generally, improved dwellings will have better thermal insulation, which will substantially reduce energy consumption. Neighbourhoods will also benefit from environmental improvements such as traffic calming, improved street furniture and landscaping as part of urban renewal works.
Procurement is of two kinds, those under Services Directive 92/50/EEC and Public Works Directive 93/37/EEC for actual project works. For the selected sub-projects, the responsible social housing companies will appoint project managers, who will undertake appropriate public works procurement in each case. The procedures followed are acceptable to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.