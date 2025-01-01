Multiregionale Investitionsplattform – Rumänien

Die EIB und die rumänischen Entwicklungsagenturen Süd (Mutenia), Nordwest, Nordost, Zentrum, Südwest (Oltenia) und Südost wollen gemeinsam für mehr Energieeffizienz sorgen und die Infrastruktur für Unternehmen und Tourismus in diesen Regionen verbessern.

Daher haben sie unter dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für den Planungszeitraum 2021–2027 einen Holdingfonds in Form einer multiregionalen Investitionsplattform eingerichtet. Im Auftrag der regionalen Entwicklungsagenturen verwaltet die EIB darüber 400 Millionen Euro.

Der Holdingfonds gehört zu den Finanzierungsinstrumenten der EIB in EU-Ländern. Mehr zu unseren Finanzierungsinstrumenten und Fonds mit geteilter Mittelverwaltung